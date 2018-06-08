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Рассекречено: в 2014 году Януковича должны были сжечь заживо

Мир » Бывший СССР » Украина

Харьковские радикалы намеревались устроить покушение на бывшего украинского лидера Виктора Януковича. Об этом рассказал экс-руководитель руководитель службы безопасности президента Украины Владимир Павленко.

Рассекречено: в 2014 году Януковича должны были сжечь заживо. 387909.jpeg

В Харьков Янукович должен был отправиться на съезд Партии регионов. Именно там его поджидали группировки, состоящие из представителей националистической партии. Участники преступного замысла были настроены очень серьезно. Для того, чтобы покушение состоялось, были подготовлены два отряда.

"Если покушение первой группы будет неудачным, а планировалось убийство президента из огнестрельного оружия, то при выводе президента охраной вторая группа планировала либо его застрелить, либо при выезде кортежа забросать коктейлями Молотова и заживо сжечь," - рассказал Владимир Павленко агентству «РИА Новости».

После того, как об этом узнали в службе безопасности, визит президента в Харьков отменили.

Ранее «Правда.Ру» писала о том, что в тот же год в Одессе произошли столкновения между сторонниками и противниками властей Украины, пришедших после государственного переворота в Киеве.  

На одесситов, выступающих против Киева, напали члены радикальной националистической организации "Правый сектор" (деятельность которой запрещена в РФ), а также футбольные фанаты и просто активисты с ярко выраженной проукраинской позицией.

Пока радикалы громили палаточный городок, противники "Евромайдана" попытались укрыться в Доме Профсоюзов на Куликовом поле. Боевики и сторонники киевских властей штурмовали здание, после чего в Доме Профсоюзов начался пожар.

В беспорядках погибли 48 человек, большинство их которых выступали за проведение в Одессе референдума о статусе региона и русского языка. Сообщалось также, что ранения получили около 250 человек. Среди причин смерти назывались гибель от пожара, от угарного газа, а также смерти от тяжелых травм, полученных в результате избиения. Также звучала версия, что украинские радикалы могли использовать в ходе беспорядков оружие.

В июне прошлого года Оболонский районный суд Киева начал рассмотрение по существу дела экс-президента Украины Виктора Януковича. Его обвиняют в государственной измене. Захват власти на Украине произошел в результате майдана - массовых протестных акций в центре Киева и ряде других городов зимой 2013-2014 годов. Во время этих событий погибли 106 человек, многие высшие чиновники, в том числе Азаров и Янукович, были вынуждены бежать за рубеж. 

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Темы Украина радикалы Янукович покушение президент безопасность Виктор Янукович
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