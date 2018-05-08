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Источник Правда.Ру

"Моя армия": Зачем Порошенко возомнил себя Богом

Мир » Бывший СССР » Украина

Порошенко начнет войну с Россией не позднее августа, если его не остановить, считает украинский политолог Олег Соскин. Порошенко возомнил себя Богом, и это плохо кончится, сказал эксперт "Правде.Ру".

Президент Украины в интервью американскому телеканалу CBS заявил, что до половины сил ополчения (из 60 тысяч человек) в ЛДНР составляют граждане России. По мнению Порошенко, участвуя в конфликте, Москва хочет "вновь завоевать Украину", и в этой ситуации Киев нуждается в миротворцах и увеличении поддержки со стороны США и других "партнеров по НАТО". "Нам нужно больше оружия — не только из США, но из всех стран НАТО", — сказал украинский лидер, назвав ВСУ "моей армией".

Как сказал "Правде.Ру" украинский политический деятель, экономист, политолог Олег Соскин, "знать эти цифры невозможно". Они означают, что Порошенко готовится к войне с Российской Федерацией и вводу военного положения, продолжил эксперт "Правды.Ру". Для того чтобы с таким низким рейтингом удержаться у власти, "ему надо сейчас начать с Путиным полномасштабную войну, и он готовит к этому международное сообщество".

По мнению Олега Соскина, Порошенко не имеет права называть украинскую армию "моей", "потому что по ст. 5 Конституции сейчас он президент, а завтра не будет президентом". "Это тоже совершенно неадекватное заявление человека, возомнившего себя диктатором", — заметил политолог в интервью "Правде.Ру". "Порошенко возомнил себя богом, но не дай Бог, если начнется полномасштабная война между Украиной и Россией. Это будет кровавая война с колоссальными потерями и с той и с другой стороны", — добавил эксперт "Правды.Ру".

По его мнению, Украина проигрывает России в самолетах, бомбардировщиках, истребителях, штурмовиках, и ракетах. Но выигрывает в мощных боеспособных маневренных группах, "которые очень легко войдут на территорию России". "И если начнется бомбардировка украинских городов, они (эти группы. — Ред.) будут просто сжигать российские маленькие города, села и т. д. И тут Россия ничего сделать не сможет", — сказал "Правде.Ру" Олег Соскин.

У Порошенко до выборов в октябре остается все меньше и меньше времени, поэтому наступление на Донбасс он начнет, скорее всего, в августе, потому что зимой воевать нельзя, продолжил эксперт "Правды.Ру". "Его дружбан Саакашвили, поедатель галстуков и бегун на четвереньках, сделал это в августе. Август — знаковый месяц. Надо немедленно остановить этого параноика, потому что коренные интересы двух великих народов — украинского и российского — абсолютно не соответствуют такой кровавой мясорубке. От этого не выиграем ни вы, ни мы, выиграют только наши враги", — сделал вывод Олег Соскин для "Правды.Ру".

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Вопрос только — как остановить, если Дядя Сэм торопит поставками "Джавелинов"? Напоминаем, что Владимир Путин, отвечая в ходе прямой линии 2015 года на вопрос о возможности начала войны между Россией и Украиной, заявил, что это невозможно. "Нет, исхожу из того, что это невозможно. Живите спокойно", — заявил президент России. Россия не раз заявляла, что конфликт на территории Украины, в Донбассе, является внутренним конфликтом страны и должен решаться в переговорном процессе между восставшими республиками и Киевом.

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Темы ЛДНР Украина Донбасс Олег Соскин Петр Порошенко война в Донбассе война на Украине
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