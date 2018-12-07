Захваченные украинские катера раскрыли коррупцию у Порошенко

Корабли Военно-морских сил Украины, задержанные Российской Федерацией, выявили коррупцию в высших эшелонах украинского истеблишмента.

Почти две недели тому назад, напомним, три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и Яны Капу" — незаконно пересекли границы России в Азовском море. РФ задержала все три украинских корабля и всех моряков. И военная техника, и военнослужащие Украины до сих под находятся под российским арестом.

В марте следующего года на Украине грядут президентские выборы, а "Бердянск" и "Никополь" вдруг как нельзя кстати стали оружием в предвыборной горке оппонентов действующего президента Украины Петра Порошенко. Дело в том, что представители украинского правительства не разглядели на снимках "Бердянска" и "Никополя" брони, о которой твердил официальный Киев.

На воду, кстати, отмечают в Верховной раде, бедовые украинские корабли спустил завод, принадлежащий Петру Порошенко. Очевидно, утверждают украинские депутаты, что это — тщательно продуманная коррупционная схема главы государства. Сэкономив на строительстве кораблей, уверены они, президент Украины "подзаработал".

Примечательно, что действующую на Украине власть далеко не в первый раз обвиняют в попытках заработать на вооруженных конфликтах на территории страны.

Отметим, что еще никогда еще, пожалуй, отношения между Российской Федерацией и Украиной не были столь напряженными. Многие европейские государства отворачиваются от Незалежной, но находится не меньше и тех, кто открыто встает на ее сторону. Так, ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Литвы Даля Грибаускайте пообещала Украине всестороннюю помощь в противостоянии с Россией. И глава прибалтийского государства, отметим, настроена весьма и весьма серьезно.

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