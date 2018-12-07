Глава УПЦ вернул Варфоломею приглашение на объединительный собор без ответа

Глава Украинской православной церкви митрополит Онуфрий вернул Константинопольскому патриарху Варфоломею приглашение на Объединительный сбор.
Онуфрий оставил приглашение без ответа.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Варфоломей отправил Онуфрию приглашение. В нем он настоятельно порекомендовал главе УПЦ принять участие в Объединительном сборе. Патриарх Константинопольский Варфоломей указал также, что Онуфрий может выдвинуть свою кандидатуру на грядущие выборы.
Но, как показало время, Онуфрию это, по-видимому, не интересно. В Стамбул вернул приглашение, что любопытно, не только он, но и все остальные украинские священники, которыми пришли приглашения из Константинополя.
Напомним, что этой осенью стало известно о стремлении Украинской православной церкви стать автокефальной. Автокефалия означает, что поместная церковь является независимой по отношению к другим поместным церквям.
Действующий президент Украины Петр Порошенко, отметим, в том, что касается Украинской православной церкви, настроен решительно. Так, ранее "Правда.Ру" писала о том, что он даже призвал представителей Русской православной церкви в срочном порядке покинуть страну. "Домой, в Россию. Вам здесь нечего делать", — заявил Петр Порошенко.
Фото: Официальный сайт Украинской Православной Церкви
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