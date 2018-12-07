Названы условия прохода украинских кораблей под Крымским мостом

С инцидента между Россией и Украиной в Керченском проливе минуло почти две недели, но споры, конечно же, вокруг него до сих пор утихли. И утихнут, скорее всего, нескоро.
Напомним, что почти две недели назад три корабля Военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу Российской Федерации в Азовском море. Россия задержала украинские суда и их экипаж. Отметим, что 24 военнослужащих ВМС Украины до сих пор находятся под российским арестом. Украина, отметим, свои действия провокацией не считает и обвиняет Россию в агрессии.
Вице-премьер Государственного совета Республики Крым Ефим Фикс назвал условия, при соблюдении которых украинские корабли смогут проходит под Крымским мостом. Так, по словам Фикса, это произойдет лишь в том случае, если украинская сторона удосужится соблюсти все правовые нормы Конституции Российской Федерации и международного морского права. Иначе, пригрозил Ефим Фикс, очередные корабли ВМС Украины ждет та же судьба, что и три предыдущих, которые попытали судьбу две недели назад. Они, напомним, как и весь их экипаж, находятся под арестом на территории России.
Отметим, что высказывание вице-премьера Государственного совета Республики Крым Ефима Фикса — это ответ на сделанное ранее заявление главы Министерства обороны Украины Степана Полторака. Так, "Правда.Ру" передавала его слова о том, что Военно-морские силы Украины не собираются отказываться от прохода через Керченский пролив. И отправятся туда, заявил Степан Полторак, как только будут готовы.
Фото: most. life
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