Министр обороны Украины пообещал продолжить пользоваться Керченским проливом

Глава Министерства обороны Украины Степан Полторак в эфире одного из украинских телеканалов поделился своим мнением по поводу инцидента в Керченском проливе.
Почти две недели назад, напомним, три корабля Военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу Российской Федерации в Азовском море. Армии Российской Федерации оставалось лишь задержать суда и экипаж. На сегодняшний день, отметим, 24 украинских моряка до сих пор находятся под арестом. Россия обвинила Украину в провокации, а Незалежная и ряд западных государств вновь нарекли РФ агрессором, резко осудив ее действия.
Глава украинского оборонного ведомства Степан Полторак же заявил, что, несмотря на случившееся, корабли Военно-морских сил Украины продолжат ходить через Керченский пролив. Полторак, правда, признал, что в ближайшее время это невозможно. Так, глава Министерства обороны Украины заявил, что военные корабли страны будут вновь ходить через Керченский пролив "когда будут к этому готовы".
Напомним, что Керченский пролив принято считать акваторией Азовского моря. Пролив соединяет Азовского море с Черным. Западным берегом пролива является Керченский полуостров Крыма, а восточным — Таманский полуостров, расположенный в Краснодарском крае.
Неудивительно, что украинское правительство и Военно-морские силы страны столь пренебрежительно относятся к тому факту, что Керченский пролив на сегодняшний день принадлежит именно Российской Федерации. Дело в том, что официальный Киев, как и подавляющее большинство стран Запада, так и не признали Крымский полуостров — западный берег Керченского пролива — частью России.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что эсминец Соединенных Штатов Америки демонстративно прошел в считанных километрах от государственных границ Российской Федерации в Приморье.
Фото: Министерство обороны Украины
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