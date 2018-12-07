Патриарх Варфоломей потребовал от главы УПЦ участия в Объединительном соборе

Константинопольский патриарх Варфоломей направил главе Украинской православной церкви письмо, в котором призвал его принять участие в Объединительном соборе.
Так, в своем письме Варфоломей также предупредил Онуфрия, главу канонической Украинской православной церкви и митрополита Киевского и всея Украины, что тому после выборов "единой поместной церкви" придется отказаться от своего нынешнего титула.
Тем более, уточнил в письме Константинопольский патриарх Варфоломей, титул митрополита Киевского Онуфрий все равно носит якобы в нарушение договора 1686 года. Именно тогда, напомним, Украина воссоединилась с Русским царством, а церковь ее перешла в подчинение единому Московскому патриархату.
В конце своего письма патриарх Константинопольский Варфоломей призвал Онуфрия принять участие в учредительном соборе объединенной Украинской православной церкви и выборах ее предстоятеля. Варфоломей подчеркнул также, что разрешает Онуфрию выдвинуть свою кандидатуру.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Украинской православной церкви, судя по всему, автокефалии не видать. Так, патриарх Константинопольский Варфоломей даст Незалежной лишь некий суверенитет, автономию, а не полную независимость. Примечательно, что Варфоломея не смогли убедить даже несколько десятков миллионов долларов, которые действующий президент Украины Петр Порошенко якобы лично передал патриарху.
Фото: Официальный сайт Украинской Православной Церкви
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