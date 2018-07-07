Австрийские СМИ возмутили и обидели Украину

Посол Украины в Австрии Александр Щерба объявил редакции местной газеты о своем возмущении и негодовании. Все дело в статье, вышедшей на днях на страницах одного из австрийских изданий. В ней журналисты назвали Ялту, один из крупнейших городов и популярнейших курортов Крымского полуострова — излюбленным местом отдыха российских олигархов.

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По словам Александра Щербы, сказать, что он был возмущен после того, как прочел статью — значит, ничего не сказать. По мнению посла, статья будто бы из другой реальности. Так, Щерба задал вопрос редакции газеты — почему они не рассказали о том, что Крым "нагло" оккупирован страной-агрессором? Почему журналисты не рассказывают о якобы ежедневных задержаниях крымских татар или о том, что Российская Федерация выстраивает там антиутопическое милитаристское государство?

По словам Щербы, Ялта и правда красивейший город и прекрасное место для отдыха. Он также добавил, что возможно даже, рад за преуспевших россиян, что могут позволить себе отдых там. Но, по его мнению, австрийским средствам массовой информации стоит писать не о кипарисах, теплом песке и ласковом море, а о совершенно других вещах.

Посол Украины в Австрии Александр Щерба заявил, что в общем и целом согласен со статьей — по его выражению, лжи в ней нет. Щерба, по его собственному заявлению, не согласен с главной идеей публикации. Он удивлен, что все это нужно объяснять австрийцам, которые когда-то перенесли аннексию Третьим Рейхом. По мнению Александра Щербы, референдум 2014 года о вхождении Крымского полуострова в состав Российской Федерации и захват фашистской Германией Австрии — одно и то же.

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