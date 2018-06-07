Слова Путина о Донбассе - "это очень хороший знак"

Владимир Путин ответом на вопрос Захара Прилепина об интервенции Украины в ДНР "показал всем, что правила здесь устанавливает Россия", считает политолог Сергей Судаков. Позиция Путина сохранит тысячи жизней, сказал эксперт "Правде.Ру".



Прилепин: "Вчера - Югославия, сегодня - Донбасс"

Писатель и заместитель командира одного из батальонов армии ДНР Захар Прилепин во время "Прямой линии" президента РФ Владимира Путина заявил, что ВСУ готовит наступление в Донбассе во время ЧМ-2018.

"Если это случится, мне думается, что это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом", — отметил президент России. Также глава государства отметил неспособность нынешнего руководства Украины решить проблему Донбасса.

Как сказал "Правде.Ру" член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков, если Украина развяжет полномасштабную военную кампанию против ЛДНР, то тогда дончане не останутся один на один с решением этой проблемы. В этом смысл заявления президента, заявил "Правде.Ру" политолог.

"Мы не хотим захватить Украину и удержать ее, но мы нанесем удар по временщикам, которые управляют Украиной, если они начнут убивать мирных граждан в Донбассе", — продолжил в интервью "Правде.Ру" Сергей Судаков.

По словам военного политолога, ни страны НАТО, ни остальные страны не придут Украине на помощь, так как им "невозможно будет легитимизировать власть, которая станет убивать свой народ". Слова Путина — "это очень хороший знак", "он показал всем, что, ребята, если вы хотите играть по своим правилам, то у вас это не получится, правила здесь устанавливаем мы", отметил Сергей Судаков в беседе с корреспондентом "Правды.Ру".

"Если нас ударили по одной щеке, мы не подставляем другую, мы отвечаем — так можно интерпретировать слова Путина. Это очень важные слова. И я полагаю, что они позволят сохранить тысячи жизней", — сделал вывод политолог в интервью "Правде.Ру".

Заметим, что далее в ходе прямой линии, отвечая на жалобу беженцев из ДНР и ЛНР на сложности с трудоустройством в России, Путин пообещал, что получение российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР будет упрощаться. "Мы должны идти по пути либерализации приобретения российского гражданства, — подчеркнул президент России. — Они (жители ЛДНР. — Ред.) нам не чужие". Президент дал поручение главе МВД РФ помочь беженцам с Донбасса в обеспечении их интересов.

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