Почему Россия никогда не захватит Украину

Почему Россия не будет захватывать Украину, как того хочет советник Порошенко экс-натовец Андерс Фог Рассмуссен, пояснил "Правде.Ру" политолог Михаил Колядин.

Бывший генеральный секретарь НАТО, советник президента Порошенко Андерс Фог Расмуссен в интервью немецкому изданию Die Welt заявил, что в случае войны Украины с Россией она проиграла бы ей за два дня.

"Если бы Россия захотела, то ее войска могли бы оккупировать Украину за несколько дней, несмотря на то что Украина повысила значительно свои военные способности за последние два-три года", — сказал он.

По мнению члена правления Российской ассоциации политических консультантов Михаила Колядина, Расмуссен сказал "совершеннейшую правду без всяких подводных смыслов". Он также подчеркнул, что Россия — агрессивное государство.

Идея не нова, но правды в этом утверждении нет. "Россия могла в течение суток-двое захватить всю Грузию во время конфликта 2008 года, но она лишь убрала с территории Южной Осетии грузинские войска и дала ей и Абхазии возможность самоопределиться", — заметил Михаил Колядин в интервью "Правде.Ру".

Что касается вопроса, почему Россия "не хочет захватить Украину", то, по словам политолога, "есть некоторые сомнения в том, что Украина хочет присоединиться к России, поэтому захват Украины — это акт агрессии". Политолог сомневается, что если бы такой акт агрессии состоялся, то все бы бросились Киеву на помощь, потому что это чревато ядерной войной, в которой не будет победителей, сказал корреспонденту "Правды.Ру" Михаил Колядин.

"Вопрос, решенный с Крымом, — это другой вопрос, это не агрессия, а конституционное право каждого народа на самоопределение. Это волеизъявление людей, которые жили на территории Крыма издавна и голосовали за то, чтобы воссоединиться с Россией", — сделал вывод политолог в интервью "Правде.Ру".

Заметим, что в четверг, 7 июня, на открытой линии с жителями России, Владимир Путин, отвечая на вопрос Захара Прилепина, что будет, если в период ЧМ по футболу Украина перейдет в наступление на ЛДНР, ответил: "Если это случится, мне думается, что это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом".

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