Командующий флотом Украины захотел в российскую тюрьму

Почти две недели тому назад в Керченском проливе произошел серьезный инцидент между Российской Федерацией и Украиной. Корабли последней, напомним, нарушили границы РФ. России ничего не оставалось, кроме как задержать морские судна и экипаж.
На сегодняшний день 24 украинских моряка до сих пор находятся под арестом. Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что не может спокойно смотреть на то, как Российская Федерация незаконно удерживает его солдат. Воронченко заявил, что готов сам отправиться в российскую тюрьму. При одном условии, отметил военный. Игорь Воронченко заявил, что готов лишиться свой свободы в том случае, если действующий президент России Владимир Путин взамен освободит 24 военнослужащих ВМС Украины.
Напомним, что хоть с того инцидента минуло уже почти две недели, страсти по нему до сих пор не утихают. Большинство западных государств, что неудивительно, в противостоянии России и Украины приняли сторону последней, а РФ обвинили в агрессии.
Неспокойная обстановка до сих пор царит и на Донбассе. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что русский писатель Захар Прилепин, ни один год защищавший с автоматом в руках мирное население Донецкой самопровозглашенной республики, больше на войну не поедет. "За такой Донбасс воевать не буду", — объявил Прилепин.
Фото: Министерство обороны Украины
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