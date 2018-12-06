Порошенко похвалился армией, направленной к границам России

Действующий президент Украины Петр Порошенко на фоне резко ухудшившихся отношений Российской Федерации и Украины сделал громкое заявление в своем аккаунте в социальной сети Twitter.

Так, заявил Порошенко, Незалежная нарастила свои группировки Вооруженных сил Украины на территории общих границ с Россией. Это, по мнению главы государства, адекватный ответ на действия "агрессора". Этим, заключил Петр Порошенко, Украина значительно повысит свою обороноспособность.

Отметим, что украинский президент надеется не только на Вооруженные силы Украины, но и, как обычно, на Европу с Соединенными Штатами Америки. Так, Петр Порошенко буквально на днях попросил Запад ввести ряд новых санкций в отношении Российской Федерации. Их президент Украины назвал "азовскими санкциями".

Напомним, что почти две недели тому назад в Керченском проливе между Россией и Украиной произошел серьезный инцидент. Так, корабли Военно-морских сил Украины "Бердянск", "Яны Капу" и "Никополь" нарушили территориальные границы Российской Федерации. Российским военнослужащим пришлось применить силу, чтобы задержать злоумышленников. Украина и ряд западных государств, отметим, действия РФ по защите своих территорий осудили.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что русский писатель Захар Прилепин, на протяжении долгих лет воевавший на Донбассе на стороне ДНР, на войну больше ехать не намерен. "За такой Донбасс я воевать не буду", — резко заявил он.

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