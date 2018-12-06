Прилепин: "За такой Донбасс я воевать не буду"

Русский писатель, публицист и общественный деятель Захар Прилепин долгое время принимал непосредственное участие в боях на юго-востоке Украины в рядах армии самопровозглашенной Донецкой народной республики. Теперь же у него нет желания участвовать в конфликте.
Об этом Захар Прилепин признался в интервью словенским средствам массовой информации.
Изначально, признается писатель, он принимал участия в войне на Донбассе из-за того, что там "было много пространства для жеста", свободы. Теперь же, сетует Захар Прилепин, на юго-востоке Украины все иначе. Писатель заявил, что не хочет обслуживать интересы большого бизнеса и поэтому отказывается от дальнейшего участия в военных действиях. "За такой Донбасс я воевать не буду", — резюмировал он.
По словам Захара Прилепина, кардинальные изменения на Донбассе произошли после убийства главы республики Александра Захарченко. Теперь, говорит Прилепин, Донбасс ничем не отличается от обычного среднестатистического российского региона. Хотя Россия, нашел нужным подчеркнуть Захар Прилепин, к этому никакого отношения не имеет.
"Не хочу воевать за капитализм", — подытожил Прилепин. Но, по его же признанию, он продолжит заниматься благотворительной деятельностью ради жителей Донецкой самопровозглашенной народной республики.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Вооруженные силы Украины готовят масштабную провокацию на Донбассе. Провокация эта, уверены в ДНР, повлечет за собой большие потери как среди военнослужащих, так и среди мирного населения.
Фото: Fotodom. ru
Читайте также:
Захар Прилепин рассказал правду о боях под Горловкой
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Цветы, безусловно, украшают помещение и радуют глаз. Кроме того, они насыщают его кислородом. Однако многие из них, безобидные на первый взгляд, на самом деле представляют собой опасность.
Министр культуры Владимир Мединский считает, что в споре о бое у разъезда Дубосеково можно ставить точку. Найдены документы, которые подтверждают — бой был.
За спасение заблудившихся в лесу детей двух охотников из Пермского края наградили педикюрными наборами.
Для чего была создана, зачем нужна, как работает, чьим интересам служит и насколько политизирована Организация по запрещению химического оружия? И надо ли России выходить из ОЗХО? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт по химическому оружию Антон Уткин.