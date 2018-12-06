Прилепин: "За такой Донбасс я воевать не буду"

Русский писатель, публицист и общественный деятель Захар Прилепин долгое время принимал непосредственное участие в боях на юго-востоке Украины в рядах армии самопровозглашенной Донецкой народной республики. Теперь же у него нет желания участвовать в конфликте.

Об этом Захар Прилепин признался в интервью словенским средствам массовой информации.

Изначально, признается писатель, он принимал участия в войне на Донбассе из-за того, что там "было много пространства для жеста", свободы. Теперь же, сетует Захар Прилепин, на юго-востоке Украины все иначе. Писатель заявил, что не хочет обслуживать интересы большого бизнеса и поэтому отказывается от дальнейшего участия в военных действиях. "За такой Донбасс я воевать не буду", — резюмировал он.

По словам Захара Прилепина, кардинальные изменения на Донбассе произошли после убийства главы республики Александра Захарченко. Теперь, говорит Прилепин, Донбасс ничем не отличается от обычного среднестатистического российского региона. Хотя Россия, нашел нужным подчеркнуть Захар Прилепин, к этому никакого отношения не имеет.

"Не хочу воевать за капитализм", — подытожил Прилепин. Но, по его же признанию, он продолжит заниматься благотворительной деятельностью ради жителей Донецкой самопровозглашенной народной республики.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Вооруженные силы Украины готовят масштабную провокацию на Донбассе. Провокация эта, уверены в ДНР, повлечет за собой большие потери как среди военнослужащих, так и среди мирного населения.

Фото: Fotodom. ru

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