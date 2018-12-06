Украина отменит военное положение взамен на сдачу Крыма?

Недавно введенное в ряде украинских регионов военное положение в скором времени может быть отменено. Для этого, отметили в Верховной раде, необходимо понять, что Незалежная в безопасности.

Об этом заявил вице-премьер Украины Владимир Гройсман. Так, по словам политика, официальный Киев пойдет на отмену военного положения лишь в том случае, если перестанет чувствовать, что целостности, суверенности и безопасности государства угрожают извне. Пока, говорит Владимир Гройсман, внешние угрозы продолжают давать на Украину. И поэтому, по его мнению, введение военного положения всецело и полностью оправдано. Владимир Гройсман подчеркнул, что уверен в правильности и действенности принимаемых главой Украины Петром Порошенко решений.

Напомним, что основной угрозой Украина считает, конечно же, Российскую Федерацию. Так, крымский полуостров, вошедший в состав последней по результатам официального референдума, Киев считает аннексированным, а Россию называет оккупантом, подчеркивая, что та идет "по стопам" "агрессивного" Советского Союза.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Украины Петр Порошенко всерьез считает, что армия Российской Федерации вот-вот захватит Бердянск и Мариуполь.

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