Порошенко: ЕС оплатит восстановление Донбасса после его зачистки

Страны Евросоюза готовы присоединиться к восстановлению Донецкой и Луганской народных областей. Так, во всяком случае, считает глава Украины Петр Порошенко.
Действующий президент Украины заявил, что главы европейских государств готовы помочь Украине восстановить инфраструктуру ДНР и ЛНР, а также обеспечить местным жителям достойный уровень жизни. Хотя, скорее всего, при нынешнем финансовом положении современной Украины речь тут идет скорее не о помощи, а о безвозмездном спонсорстве.
Напомним, что в конце прошлого года Европа выделила Киеву порядка 50 миллионов евро на нужды тех регионов Донбасса, что контролируются украинским правительством. В июне же этого года страны Евросоюза решили выделить Украине еще почти два миллиарда евро, но на данный момент Украина получила пока лишь половину обговоренной суммы. Дело в том, что европейские государства поставили перед Киевом ряд условий, который украинское правительство было обязано выполнить в обмен на финансовую помощь. Незалежная выполнила не все условия — например, коррупция на территории государства все еще находится на высочайшем уровне. Напомним, что это одна из главных причин, почему иностранные государства не ходят видеть Украину в составе Евросоюза.
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