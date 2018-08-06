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Порошенко: ЕС оплатит восстановление Донбасса после его зачистки

Мир » Бывший СССР » Украина

Страны Евросоюза готовы присоединиться к восстановлению Донецкой и Луганской народных областей. Так, во всяком случае, считает глава Украины Петр Порошенко.

Порошенко: ЕС оплатит восстановление Донбасса после его зачистки. 390475.jpeg
Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Действующий президент Украины заявил, что главы европейских государств готовы помочь Украине восстановить инфраструктуру ДНР и ЛНР, а также обеспечить местным жителям достойный уровень жизни. Хотя, скорее всего, при нынешнем финансовом положении современной Украины речь тут идет скорее не о помощи, а о безвозмездном спонсорстве.

Напомним, что в конце прошлого года Европа выделила Киеву порядка 50 миллионов евро на нужды тех регионов Донбасса, что контролируются украинским правительством. В июне же этого года страны Евросоюза решили выделить Украине еще почти два миллиарда евро, но на данный момент Украина получила пока лишь половину обговоренной суммы. Дело в том, что европейские государства поставили перед Киевом ряд условий, который украинское правительство было обязано выполнить в обмен на финансовую помощь. Незалежная выполнила не все условия — например, коррупция на территории государства все еще находится на высочайшем уровне. Напомним, что это одна из главных причин, почему иностранные государства не ходят видеть Украину в составе Евросоюза.

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Украина: кто сменит Порошенко?
Темы ДНР ЛНР Европа Донбасс Украина
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