Украине еще раз показали, как НАТО "ценит" сотрудничество с ней

Программа особых возможностей НАТО не распространится на Украину. Об этом пишет russian. rt. com. О неготовности пригласить Киев в программу, которая Украине чрезвычайно интересна, заявил представитель Украины при НАТО Вадим Пристайко.
Он отметил, что Программа особых возможностей на сегодняшний день является форматом, позволяющим объединить вокруг НАТО ближайших партнёров, которые по разным причинам не являются союзниками, но готовы тесно взаимодействовать, в частности, в технических вопросах, "в ходе совместных операций и учений".
По словам дипломата, Украина ценит статус особого партнера, которым является государство для альянса. Он добавил, что "все пять участников программы — Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция — приглашены к участию в ее работе", Украина же пока в этом вопросе находится на стадии переговоров.
Как ранее рассказывала "Правда.Ру", Верховная рада Украины намерена принять закон "О национальной безопасности", который переводит все силовые структуры Украины на стандарты НАТО.
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