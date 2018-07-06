Украина потребовала от "Газпрома" еще 12 млрд долларов

"Нафтогаз" затеял подачу иска против "Газпрома", потребовав пересмотреть тарифы на транзит газа, сообщает РИА "Новости". Принял иск Стокгольмский арбитраж. В финансовом выражении украинская сторона свои претензии исчисляет в 11,58 миллиарда долларов без учета процентов.

Главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко рассказал, что контракт на транзит между "Нафтогазом" и "Газпромом" позволяет сторонам требовать пересмотра тарифа в двух случаях: когда тариф не соответствует европейскому уровню, а также, если на газовом рынке произошли существенные изменения.

Напомним, что "Нафтогаз" уже пытался добиться в Стокгольме пересмотра тарифа на транзит, начиная с 2010 года. Однако тогда предприятие провалилось. В самой компании неудачу объяснили формальной стороной, де оформлены претензии были не должным образом. Тогда в "Нафтогазе" пообещали, что в следующий раз будут внимательнее в этом плане.

По существующему также другому спору о контрактах на поставку и транзит голубого топлива "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда. Российская сторона решение обжаловала и объявила, что контракты с украинской компанией расторгает.

В конце мая Украина анонсировала начало принудительного взыскания средств, уточнив, что суд ее ходатайство на арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG поддержал.

Однако 13 июня "Газпром" добился в апелляционном суде шведского округа Свеа приостановки исполнения решения Стокгольмского арбитража. Попытки "Нафтогаза" качнуть чашу весов в свою сторону успехом не увенчались, суд не нашел оснований прислушаться к представителям компании.

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