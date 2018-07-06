В Киеве рассказали, когда и где начнут наступление в Донбассе

Украинские власти намерены начать реализацию "плана деоккупации" Донбасса с наступления на Горловку и Новоазовский район Донецкой области.

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Как пояснил советник главы МВД Иван Варченко во время презентации стратегии восстановления целостности Украины "Механизм малых шагов", необходимо около трех тысяч человек, чтобы освободить эти районы.

При этом Варченко пояснил, что начать реализацию плана возможно только после окончательного принятия решения "о полном освобождении Украины".

Напомним, в конце февраля президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" (о реинтеграции Донбасса).

Как ранее пояснил "Правде.Ру" заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров, "очень возможно, что речь идет о начале широкомасштабных боевых действий, увязанных с чемпионатом мира по футболу в РФ". Эксперт "Правды.Ру" напомнил, что в ста километрах от зоны боевых действий находится российский город-миллионник Ростов-на-Дону, в котором пройдут матчи чемпионата мира по футболу. Это означает присутствие иностранных делегаций, футбольных команд, болельщиков. "Огромное количество лиц из третьих стран окажется в непосредственной близости от возможной зоны боевых действий", - сказал "Правде.Ру" политолог.

По мнению Игоря Шатрова, этот сценарий дестабилизации ситуации в России рассматривался изначально, "не зря была де-факто завершена "антитеррористическая операция" и началась "войсковая армейская операция ВСУ".

"Петр Порошенко, конечно, рассчитывает использовать результаты этих своих провокаций в своей предвыборной кампании, - сказал "Правде.Ру" Игорь Шатров. - о самое главное - к войне его подталкивают западные кураторы, чтобы вовлечь Россию в реальные боевые действия". Порошенко постоянно показывают, что ему есть альтернатива, если он не будет выполнять эту задачу, - например, Тимошенко, Саакашвили.

Этот чемпионат связывает России руки, сказал "Правде.Ру" Игорь Шатров. "Если будет активизация боевых действий, какая реакция президента Путина может быть? Признание ДНР-ЛНР независимыми государствами. А что это означает, что мы реально начинаем оказывать им военную помощь в момент ЧМ по футболу, потому что для нас ценность жизни людей важнее. Мы можем пожелать только сил донецким ополченцам, чтобы они отбили эти атаки самостоятельно. Если же не хватит, то придется помогать по-тихому, нам нужно пережить ЧМ, а потом у нас будут более свободные руки", - резюмировал политолог в интервью "Правде.Ру".

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