Подразделение "Грузинский легион" объявил о выходе из состава 54-й Отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Подобное решение было принято из-за некомпетентности командования бригады.
"20 декабря 2017 года Грузинский легион своим полным составом покинул 54-ю Бригаду из-за некомпетентности командира Майстренко Алексея и его окружения, а также незаконных приказов, изданных им", — говорится в сообщении подразделения на странице в "Фейсбук".
Там же отмечается, что о деталях операции, прошедшей 16 декабря 2017 года, при которой были ранены 11 бойцов "Грузинского легиона" и 25-го батальона, будет сообщено позднее.
Представители легиона заявили, что командование бригады пыталось депортировать из военного госпиталя раненых грузинских бойцов, которые могли "рассказать правду о незаконных приказах" командира. Кроме того, украинских командиров обвинили в попытке отнять у них личные вещи, транспортные средства и амуницию, в том числе переданные волонтерами бронежилеты, каски и прицелы.
Командование 54-й ОМБр ответило на эти обвинения — так же при помощи "Фейсбука". В заявлении отмечается, что подразделения "Грузинский легион" в составе бригады не было.
Согласно заявлению командования бригады, десятки граждан других государств в 2016 году добровольно заключили контракт на прохождение военной службы в ВСУ, определенное количество таких военных несут службу в различных подразделениях 54-й ОМБр и имеют официальный статус военнослужащих ВСУ.
"Сейчас один из этих военнослужащих уволился из бригады по семейным обстоятельствам, четверо уволены с военной службы по другим причинам, остальные иностранные граждане продолжают добросовестно нести службу в составе бригады на передовых позициях сил АТО", — сказано в заявлении.
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