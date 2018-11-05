Украина закупит у Турции ударные военные беспилотники

Украина, возможно, в скором времени закупит у Турции ударные военные беспилотники Bayraktar TB2.
На это намекнул советник украинского президента Петра Порошенко Юрий Бирюков. В своем аккаунте в социальной сети Facebook он выложил фотографию, на которой Порошенко стоит на фоте турецкого ударного военного беспилотника. Рядом с президентом Украины, что примечательно, стоит Степан Полторак, министр обороны Украины.
Юрий Бирюков сопроводил фотографию подписью, что Порошенко и Полторак сфотографировались с Bayraktar TB2 не просто так.
Bayraktar TB2 — специальный прибор для наблюдения, изучения и исследования в условиях боевых действий. Беспилотник был разработан специально для вооруженных сил Турции. В турецкой авиации ему нет аналогов — на вооружении страны отсутствуют летательные аппараты с подобными характеристиками.
Отметим, что во время своего визита в Турцию Петр Порошенко договорился с тамошним министерством обороны о сотрудничестве двух государств.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Петр Порошенко заявил, будто турецким военным необходимо посетить Донбасс.
Также "Правда.Ру" писала о том, что Украина впервые за последние 19 лет применили на деле свои зенитно-ракетные комплексы.
Фото: mil. ru
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