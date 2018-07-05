Раскрыт план Порошенко: война в Донбассе для срыва выборов

Не допустить президентских выборов даже ценой войны. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко утверждает, что глава Украины Петр Порошенко намерен спекулировать ситуацией в Донбассе с помощью эскалации военных действий, чтобы сорвать процедуру выборов. Об этом она заявила в эфире телеканала "UA:Перший".
Тимошенко предупредила, что это крайне опасный план. "Порошенко хочет инициировать начало большой войны", — сказала она.
Между тем, как ранее писала "Правда.Ру", лидер украинской музыкальной группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук высказал свое мнение по поводу нынешнего украинского правительства, призвав граждан своей страны противостоять Киеву и всей украинской власти в целом.
Музыкант добавил, что существующая ныне политическая система на Украине — "раковая опухоль", которая съедает страну. По его мнению, Украина как никогда нуждается в смене власти. Главный ее минус, по мнению Вакарчука — страх. Страх буквально перед всем подряд: избирателями, выборами, деньгами и возможностью их потерять, США, Европой и Россией. Музыкант заявил, все это недопустимо и постыдно.
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