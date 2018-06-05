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Источник Правда.Ру

ОБСЕ шокирована украинским списком "изменников Родины"

Мир » Бывший СССР » Украина

Публикацию с именами журналистов, которых украинские власти окрестили «изменниками», подверг критике представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. 

ОБСЕ шокирована украинским списком
Фото: flickr.com

Он был возмущен самим появлением такого списка и назвал действия правительства неприемлемыми и опасными. В "черный" лист попали сотрудники СМИ, которые выразили недовольство властями после инсценировки убийства Аркадия Бабченко. Это два журналиста: Мирослава Гонгадзе и Сергей Томиленко.

"Это может иметь серьезные последствия для безопасности журналистов. Я призываю власти вмешаться и прекратить такую практику, особенно ту, которой занимаются представители властей, учитывая уязвимую и трудную среду на Украине в данный момент", - публикуют выдержку из письма Дезира, направленного украинским властям, "РИА Новости".

Представитель ОБСЕ также подчеркнул, что у журналистов должна быть возможность выражать свое мнение свободно и открыто. А присуждение таких "ярлыков" может подвергнуть их большой опасности. 

Как ранее писала "Правда.Ру", в СБУ пояснили, что распространение информации об убийстве журналиста Аркадия Бабченко было частью операции спецслужб. Украинская сторона сообщила, что инсценировка помогла поймать инициатора готовящегося покушения, в котором Киев обвиняет российские спецслужбы.

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Темы ОБСЕ Украина журналисты Аркадий Бабченко
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