Украинские политики не исключают, что президент страны Петр Порошенко мог отдать приказ сбить Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе.
В настоящее время расследование крушения продолжается, но риторика Запада на этот счет существенно изменилась. На днях власти Нидерландов заявили о том, что к атаке на гражданский самолет могла быть причастна Украина.
В этой связи украинские политики, ранее покрывающие главу государства по многим вопросам, "дают заднюю". Как экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко, "во-первых, я считаю, что лично Порошенко непосредственно виноват в том, что подбили Boeing, и что он отдавал приказ. Могу сказать с уверенностью: ближайшие люди Порошенко уже начали говорить, что Порошенко отдавал приказ на расстрел непосредственно этого самолета".
Журавко в эфире ток-шоу "Особая статья" подчеркнул, что осознанно идет на публичное выдвижение таких обвинений. Ситуация в стране уже напоминает "зловещий ад", добавил политик. Pravda.Ru напоминает: лайнер "Малайзийских авиалиний", совершавший рейс по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля, все находившиеся на его борту 298 пассажиров погибли. Большинство из них - 193 человека - были подданными Нидерландов.
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