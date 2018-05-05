Аваков обвинил Россию в использовании боевых лазеров

Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков выступил с заявлением, что Россия использует "новое лазерное оружие".

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По его словам, Украине приходится бороться с новшествами при помощи фильтров, приборов и специальных очков.

Аваков на брифинге подчеркнул, что "российский агрессор применяет против нас новое оружие".

Как пишет Life.ru, 5 мая министр принимал участие в награждении пограничников в честь столетия Госпогранслужбы, где отметил, что у одного из силовиков зафиксировано поражение сетчатки лазерным оружием.

Напомним, ранее экс-министр обороны Украины Валерий Гелетей утверждал , что Россия применяла против украинских военных, которые находились в луганском аэропорту, тактическое ядерное оружие.

Об этом глава Минобороны сказал во время возвращения украинской делегации из Польши. Якобы силы РФ нанесли два удара с самоходного миномета 2С4 "Тюльпан" по луганскому аэропорту.

"Если бы не "Тюльпаны", мы могли оставаться в аэропорту еще минимум несколько месяцев, и нас бы оттуда никто ничем не выбил", - объяснил тогда Гелетей причины вывода войск из аэропорта Луганска.