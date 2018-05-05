В Киеве сообщили о смертельной опасности трансляций ЧМ по футболу

Руководитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания сравнил трансляцию чемпионата мира по футболу-2018 со смертью.

Фото: http://ru.fifa.com

По его словам, "официального решения о нашем отказе транслировать ЧМ-2018 пока нет, но вся страна понимает, что показать этот чемпионат для общественного ТВ - это смерть"

Аласания, чьи слова приводит портал Sport Arena, добавил, что НОТУ пытается продать пакет трансляций другому каналу, но пока безуспешно. Тем не менее он оценивает шансы для украинских болельщиков увидеть чемпионат на одном из местных каналов в 70 процентов.

Напомним, до этого министр спорта Украины Игорь Жданов, чья футбольная сборная не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира по футболу, попросил украинских фанатов не ехать в Россию на мундиаль.

В январе министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина ведет переговоры с федерациями футбола и фанатскими организациями о возможности проведения протестов во время чемпионата мира по футболу в России. Но его не поддержали даже на Украине, заявив, что таким образом страна может попасть под жесткие санкции ФИФА.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко заявил, что не хотел бы проведения чемпионата мира - 2018 в России, но отметил желание национальной команды поехать на турнир.

"Мы хотим поехать на чемпионат мира. И очень хотим, чтобы он прошёл не в России. Но у нас ещё нет выигранного права куда бы то ни было ехать. Давайте сначала завоюем участие в финальной части чемпионата мира, а потом будем решать - ехать, не ехать. К этому времени, может быть, всё-таки что-то произойдёт: допинговые и другие расследования могут иметь свои последствия. Принимать решение - ехать или нет в Россию - будет исполком ФФУ с учётом мнения общественности", - цитирует президента украинской футбольной федерации издание "Сегодня".

Украина пообещала бойкотировать ЧМ-18, если ей повезет попасть в финал. А в прошлом году президент Украины Петр Порошенко в интервью Bild призвал ведущие футбольные сборные мира отказаться от поездки на Чемпионат мира 2018 года в Россию.