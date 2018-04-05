Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Свежее решение: Россия спровоцировала Украину на захват "Норда"

Мир » Бывший СССР » Украина

После провала "дела Скрипалей" Запад постарается перевести внимание на другую провокацию. Один из вариантов — ситуация с российским судном "Норд", захваченным Украиной в международных водах Азовского моря.

Свежее решение: Россия спровоцировала Украину на захват

"Ситуация с судном "Норд" может быть спланированной провокацией со стороны России для легитимизации развертывания военно-морской группировки РФ в Азовском море и дальнейших действий", — заявил УНИАН экс-заместитель главнокомандующего ВМС Украины адмирал Игорь Кабаненко. Это "вписывается в "гибридные" аспекты вытеснения Украины с моря после "захвата Крыма", добавил он.

Как сказал "Правде.Ру" президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, украинский адмирал — командующий бывшим украинским флотом — это уже оксюморон. А его заявление еще более нелепо. "Для того чтобы представить себе, как он мыслит, надо иметь раздвоение сознания", — сказал политолог в интервью "Правде.Ру".

Ростислав Ищенко пояснил, как было дело: "Судно задерживается в международных водах, приводится в порт Бердянска. Обвинения не предъявляются, просто говорят, что не признают документы на судно и паспорта, потому что они выданы в Крыму. И обвиняют экипаж в нарушении правил въезда-выезда на оккупированную территорию, которой они считают Крым".

Украинцы угрожают задерживать все суда, которые плавают в акватории Крыма. Но если они начнут выполнять эту угрозу, "то рано или поздно какой-нибудь российский пограничный корабль просто их утопит", продолжил эксперт "Правды.Ру". Россия, по мнению Ростислава Ищенко, не спешит разворачивать флот, принимать жесткие меры, "потому что всем понятно, что это провокация Украины, чтобы нарваться на жесткие меры, а потом бежать, жаловаться на то, что Россия — агрессор". Ответные меры прорабатываются, но спонтанно и резко их принимать не будут, резюмировал в беседе с корреспондентом "Правды.Ру" политолог.

Напомним, рыболовецкое судно "Норд" было захвачено в Азовском море украинскими пограничниками 26 марта. С тех пор рыбаки находятся под стражей, российского консула к ним не допускают, капитану грозит уголовное преследование и срок тюремного заключения до пяти лет. Как сообщала "Правда.Ру", несколько дней назад в руководстве Черноморского флота заявили, что готовы обеспечить безопасность судоходства в северо-восточной части Черного моря и акватории Азовского моря.

Источник в силовых структурах Республики Крым пояснил, что "агрессивные действия украинских морских пограничников в международных водах представляют не только опасность захвата российских судов, но и формирования настоящего государственного пиратства".

По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, "у Украины было сознательное желание Россию спровоцировать". "Если бы не заказ от коллективного Запада, ничего бы этого не было", — заметил политолог в интервью "Правде.Ру".


Россия и Украина: разрыв отношений, которых нет
Темы крым война захват украина провокация Азовское море
Обсудить
Актуальная аналитика
Как отдохнуть
Пасхальный кулич от А до Я
Формула небес
Астролог: рожденные 05.04 последовательны
Мир
Кого развалит вторая холодная война
Читательский топ
Западные СМИ поражены: Крымскому мосту рады даже украинцы
США и Россия начали обмен "ракетными" ударами
Сядут все: Кремль анонсировал "чистки" по всей России
Си Цзиньпинь Трампу: "Замучаетесь мусор вывозить!"
Чем ответила Россия на "ввод миротворцев" Порошенко
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Экономика
Западные СМИ поражены: Крымскому мосту рады даже украинцы

Крымский мост западные СМИ называют крупнейшей за всю историю нелегальной стройкой.

Западные СМИ поражены: Крымскому мосту рады даже украинцы
США и Россия начали обмен "ракетными" ударами
Мир
США и Россия начали обмен "ракетными" ударами
Общество
Сядут все: Кремль анонсировал "чистки" по всей России
Мировая кооперация
Си Цзиньпинь Трампу: "Замучаетесь мусор вывозить!"
Экономика
Западные СМИ поражены: Крымскому мосту рады даже украинцы

Крымский мост западные СМИ называют крупнейшей за всю историю нелегальной стройкой.

Западные СМИ поражены: Крымскому мосту рады даже украинцы
Глава НАТО: "армия демократии" готова к броску на Москву
Мир
Глава НАТО: "армия демократии" готова к броску на Москву
Общество
В России началось строительство мормонских храмов
Мир
Кого развалит вторая холодная война
Общество
Сядут все: Кремль анонсировал "чистки" по всей России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что арест владельцев группы "Сумма" не является единичной акцией, власти ведут жесткую политику в вопросах расходования бюджетных средств.

Сядут все: Кремль анонсировал "чистки" по всей России
Украинский генерал рассказал, чем для ВСУ окончится наступление на Ростов
Мир
Украинский генерал рассказал, чем для ВСУ окончится наступление на Ростов
Общество
В России началось строительство мормонских храмов
Мир
Над новейшим ЗРК С-500 приоткрыли завесу тайны. Видео
Дарья Касьянова Пасхальный кулич от А до Я Дарья Касьянова Соломон Соловьев Астролог: рожденные 05.04 последовательны Соломон Соловьев Любовь Степушова Кого развалит вторая холодная война Любовь Степушова
Комментарии
Кого развалит вторая холодная война
Кого развалит вторая холодная война
Кого развалит вторая холодная война
Глава НАТО: "армия демократии" готова к броску на Москву
Канада отомстила России за "дедушку-нациста" главы МИД
Канада отомстила России за "дедушку-нациста" главы МИД
Кого развалит вторая холодная война
Свежее решение: Россия спровоцировала Украину на захват "Норда"
Кого развалит вторая холодная война
Кого развалит вторая холодная война
Кого развалит вторая холодная война
Глава НАТО: "армия демократии" готова к броску на Москву
National Interest назвал способ предотвратить войну США с Россией
СМИ обнародовали запись разговора Юлии Скрипаль с сестрой
National Interest назвал способ предотвратить войну США с Россией
Это фиаско: Россия осталась главным поставщиком угля на Украину
National Interest назвал способ предотвратить войну США с Россией
Кого развалит вторая холодная война
"Адмирал Кузнецов" назван одним из самых худших авианосцев в истории
Британию опять напугали до смерти. Не Россия
"Адмирал Кузнецов" назван одним из самых худших авианосцев в истории
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Промокоды Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался