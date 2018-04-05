Свежее решение: Россия спровоцировала Украину на захват "Норда"

После провала "дела Скрипалей" Запад постарается перевести внимание на другую провокацию. Один из вариантов — ситуация с российским судном "Норд", захваченным Украиной в международных водах Азовского моря.

"Ситуация с судном "Норд" может быть спланированной провокацией со стороны России для легитимизации развертывания военно-морской группировки РФ в Азовском море и дальнейших действий", — заявил УНИАН экс-заместитель главнокомандующего ВМС Украины адмирал Игорь Кабаненко. Это "вписывается в "гибридные" аспекты вытеснения Украины с моря после "захвата Крыма", добавил он.

Как сказал "Правде.Ру" президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, украинский адмирал — командующий бывшим украинским флотом — это уже оксюморон. А его заявление еще более нелепо. "Для того чтобы представить себе, как он мыслит, надо иметь раздвоение сознания", — сказал политолог в интервью "Правде.Ру".

Ростислав Ищенко пояснил, как было дело: "Судно задерживается в международных водах, приводится в порт Бердянска. Обвинения не предъявляются, просто говорят, что не признают документы на судно и паспорта, потому что они выданы в Крыму. И обвиняют экипаж в нарушении правил въезда-выезда на оккупированную территорию, которой они считают Крым".

Украинцы угрожают задерживать все суда, которые плавают в акватории Крыма. Но если они начнут выполнять эту угрозу, "то рано или поздно какой-нибудь российский пограничный корабль просто их утопит", продолжил эксперт "Правды.Ру". Россия, по мнению Ростислава Ищенко, не спешит разворачивать флот, принимать жесткие меры, "потому что всем понятно, что это провокация Украины, чтобы нарваться на жесткие меры, а потом бежать, жаловаться на то, что Россия — агрессор". Ответные меры прорабатываются, но спонтанно и резко их принимать не будут, резюмировал в беседе с корреспондентом "Правды.Ру" политолог.

Напомним, рыболовецкое судно "Норд" было захвачено в Азовском море украинскими пограничниками 26 марта. С тех пор рыбаки находятся под стражей, российского консула к ним не допускают, капитану грозит уголовное преследование и срок тюремного заключения до пяти лет. Как сообщала "Правда.Ру", несколько дней назад в руководстве Черноморского флота заявили, что готовы обеспечить безопасность судоходства в северо-восточной части Черного моря и акватории Азовского моря.

Источник в силовых структурах Республики Крым пояснил, что "агрессивные действия украинских морских пограничников в международных водах представляют не только опасность захвата российских судов, но и формирования настоящего государственного пиратства".

По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, "у Украины было сознательное желание Россию спровоцировать". "Если бы не заказ от коллективного Запада, ничего бы этого не было", — заметил политолог в интервью "Правде.Ру".