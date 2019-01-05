Порошенко прибыл в Турцию для получения томоса и беседы с Эрдоганом

5 января президент Украины Петр Порошенко прибыл в Турцию для встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Пресс-служба администрации президента Украины сообщила, что стороны обсудили вопросы укрепления партнерских отношений, а также задержание украинских моряков при проходе через Керченский пролив.
Украинский лидер поблагодарил своего турецкого коллегу за поддержку Украины в вопросах ее суверенитета. Стороны отметили положительную динамику в экономическом и торговом взаимодействии, а также увеличение туристического потока.
Напомним, Петр Порошенко прибыл в Турцию в составе украинской делегации для получения томоса об автокефалии Украинской православной церкви. Президент Украины должен лично подписать соглашение об автокефалии и передать его настоятелю ПЦУ.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о бурной реакции общественности на ужин Петра Порошенко в элитном киевском ресторане.
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