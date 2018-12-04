Украинцы стыдятся выступления пьяного Порошенко

Украинского президента Петра Порошенко заподозрили в злоупотреблении алкоголем после видео с его выступлением на церемонии запуска скоростного поезда Киев — Борисполь.
На видео, появившемся на Facebook, глава украинского государства перечисляет преимущества нового состава. Однако выражение его лица, тембр голоса и интонации вызвали у многих пользователей Интернета сомнения - а в трезвом ли состоянии вещает господин президент?
"Сомнения в трезвости Петра Алексеевича появились сразу, но на 11-й секунде, когда он начал говорить про Apple Pay и Wi-Fi, стало очевидно — Петр Алексеевич перед выступлением принял на грудь", — написал один из внимательных зрителей на странице в Facebook.
Своим мнением также поделился экс-спикер СБУ Станислав Речинский.
"Он реально пьяный в последнее время выступает. В Чернигове тоже язык заплетался", — отметил бывший украинский силовик.
Ранее стало известно, со слов бывшего советника главы МВД Ильи Кивы, что Петр Порошенко в период майданных событий 2013-2014 годов активно употреблял горячительные напитки на пару с нынешним мэром Киева Виталием Кличко. Это заявление вызвало гнев и возмущение рядовых граждан Украины. Некоторые предположили, что власти и сегодня руководят страной, пребывая в таком нестабильном состоянии.
Ранее Правда. Ру сообщала мнение экспертов по поводу фактов не совсем умного поведения президента Украины и его свиты.
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