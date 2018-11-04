На Украине заявили, что "пока" не буду возвращать Крым силой

Украинское правительство сегодня не рассматривает варианта возвращения Крымского полуострова в состав страны силовым путем. Об этом заявил депутат Верховной Рады Мустафа Джемилев.

На сегодняшний день Киев решил использовать в этом вопросе лишь дипломатические методы, заявил он. "По крайней мере пока", — подчеркнул Мустафа Джемилев. Сейчас, заявил парламентарий, украинское правительство стремится заручиться поддержкой мирового сообщества, мировых сотрудничеств вроде Организации Объединенных Нацией, привлечь на свою сторону мнение общественности.

Отметим, что Мустафа Джемилев — глава организации "Меджлис крымско-татарского народа"*. В 2014 году украинское правительство признало запрещенную на территории Российской Федерации организацию главным представительством крымских татар в стране.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению украинского депутата, Украина потеряла Крымский полуостров и Донбасс из-за немецкого канцлера Ангелы Меркель. Много лет назад она высказалась против выдачи Киеву плана действий для вхождения в состав Североатлантического альянса. На Украине считают, что в стране не случилось бы того, что случилось, если бы она была участницей НАТО.

Также "Правда.Ру" писала о том, что Украина впервые за последние 19 лет использовала свои зенитно-ракетные комплексы. Стрельба из них проходила в рамках масштабных военных учений в Херсонской области.

*Организация признана экстремисткой и запрещена на территории Российской Федерации.

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