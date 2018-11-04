Мир Политика Экономика Недвижимость Криптовалюты Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

На Украине скончалась облитая кислотой чиновница

Мир » Бывший СССР » Украина

В правоохранительных органах Украины рассказали о том, что в больнице скончалась чиновница Херсонского горсовета Екатерина Гандзюк. Летом текущего года, напомним, ее облили концентрированный серной кислотой.

На Украине скончалась облитая кислотой чиновница. 394596.jpeg

Сначала о смерти украинской чиновницы сообщили ее родственники и близкие на своих страницах в социальных сетях. Уже позже украинские правоохранительные органы подтвердили эту информацию.

По факту нападения на Екатерину Гандзюк украинские полицейские завели уголовное дело. На сегодняшний день известно о шестерых задержанных подозреваемых. Суд арестовал лишь четверых из них. Дело полиция идентифицировала как покушение на убийство с особой жестокостью.

В тот злополучный день Гандзюк получила сильнейшие ожоги. После случившегося медики прооперировали женщину.

Сейчас, сообщает полиция Украины, в больнице, где лежала Екатерина Гандзюк, проводятся следственные действия. Согласно предварительной информации, причиной смерти украинской чиновницы является отрыв тромба.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что украинский депутат Юрий Чижмарь обвинил немецкого канцлера Ангелу Меркель в потере Украиной Крымского полуострова и Донбасса. Парламентарий заметил, что у него к Меркель накопилось большое количество вопросов.

Читайте также:

Украинский депутат поразил общественность сменой…

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы полиция Украина
Обсудить
Актуальная аналитика
Интересное и полезное
Все о ежах: семь фактов об этих очаровательных животных. Часть 2
Воспитание
Как воспитать "не мальчика, но мужа"?
Интересное и полезное
Одежда для собак: история возникновения собачьей моды
Новости Все >
На Украине скончалась облитая кислотой чиновница
Лукашенко призвал Польшу к ответу в связи с размещением на ее территории баз НАТО
Названы страны, в которых дикая природа сохранилась лучше всего
Россия ответила на слова генерала НАТО о возможной войне
Австрия пророчит Европе вооруженное восстание беженцев
КНДР пригрозила США развитием своей ядерной программы
Названы продукты, замедляющие старение
Мэр Уфы потребовал от подчиненных убрать из речи некоторые слова
Германия несет серьезные потери из-за санкций США против РФ
Япония и США всерьез задумались о войне с Китаем
Читательский топ
"Все пытаются нам навредить": постпред США обрушилась на ООН из-за Кубы
Лондон пытался спрятать Скрипалей в Австралии
Госсекретарь США: Россия ослабляет защищенность Америки
Сегодня День Казанской иконы Божией Матери
Морские рыбы спасаются от вымирания на "морских огородах"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Власть
Русские украинцы разочарованы новой политикой миграции России

Владимир Путин подписал новую концепцию миграционной политики. Упростится ли получение гражданства России для русских украинцев? Мнение Константина Затулина.

Русские украинцы разочарованы новой политикой миграции России
Санкции Украине - это сигнал Вашингтону
Новости Украины
Санкции Украине - это сигнал Вашингтону
Власть
Почему День народного единства стал провалом Кремля
Православие
Варфоломей терпит поражение: Украина против томоса
Власть
Почему День народного единства стал провалом Кремля

"День народного единства", фактически, отменен. А как быть с потраченными сотнями миллионов на прошлые праздничные мероприятия, да и с согнанными бюджетниками?

Почему День народного единства стал провалом Кремля
Что сделает с Европой преемник Меркель?
Евросоюз
Что сделает с Европой преемник Меркель?
Православие
Варфоломей терпит поражение: Украина против томоса
Власть
Русские украинцы разочарованы новой политикой миграции России
Евросоюз
Экс-президент Франции встревожен сближением России и Китая

Бывший президент Франции Николя Сакрози считает, что из санкций Россия отдаляется от Европы и сближается с Китаем. По его мнению, необходимо предотвратить такое развитие событий.

Экс-президент Франции встревожен сближением России и Китая
Варфоломей терпит поражение: Украина против томоса
Православие
Варфоломей терпит поражение: Украина против томоса
Власть
Почему День народного единства стал провалом Кремля
Православие
Патриарх Кирилл сообщил о поражении Украины
Соломон Соловьев Он был первым серым кардиналом в истории Соломон Соловьев Василий Амирджанов На Украине предложили поиграть в "Освенцим" Василий Амирджанов Любовь Степушова Что сделает с Европой преемник Меркель? Любовь Степушова
Комментарии
В НАТО рассказали о проблемах альянса в случае гипотетической войны с РФ
Почему Патриарх Кирилл не видит своей вины в расколе
"Автокефалия Украине": роль РПЦ в операции Ватикана
Куба купит у России оружие. Задумается ли Трамп?
Лондон пытался спрятать Скрипалей в Австралии
Европа введет санкции против США?
Европа введет санкции против США?
Европа введет санкции против США?
Европа введет санкции против США?
Европа введет санкции против США?
Сергей ДУБИНИН: "Криптовалюта — это результат рекламной кампании"
Сергей ДУБИНИН: "Криптовалюта — это результат рекламной кампании"
Сергей ДУБИНИН: "Криптовалюта — это результат рекламной кампании"
Китай проболтался: Россия зависит от его золота
Китай проболтался: Россия зависит от его золота
Китай проболтался: Россия зависит от его золота
Нефтяники ответили на ультиматум Медведева
Нефтяники ответили на ультиматум Медведева
Нефтяники ответили на ультиматум Медведева
"Черный вторник" — шрам на экономике России
"Черный вторник" — шрам на экономике России
История и современность Все >
Самые пикантные скандалы эпохи Возрождения
Самые пикантные скандалы эпохи Возрождения
Мастерами правописания не рождаются - ими становятся
Мастерами правописания не рождаются - ими становятся
Россия ответила на слова генерала НАТО о возможной войне
Россия ответила на слова генерала НАТО о возможной войне
КНДР пригрозила США развитием своей ядерной программы
КНДР пригрозила США развитием своей ядерной программы
Япония и США всерьез задумались о войне с Китаем
Япония и США всерьез задумались о войне с Китаем
В НАТО рассказали о проблемах альянса в случае гипотетической войны с РФ
В НАТО рассказали о проблемах альянса в случае гипотетической войны с РФ
Американские СМИ оценили российские системы ПВО
Американские СМИ оценили российские системы ПВО
Архиепископ Иов предложил РПЦ подумать над отречением от автокефалии
Архиепископ Иов предложил РПЦ подумать над отречением от автокефалии
Посла США в России Хантсмана удивила несговорчивость русских
Посла США в России Хантсмана удивила несговорчивость русских
США оказались на грани новой гражданской войны
США оказались на грани новой гражданской войны
Почему Си Цзиньпин требует приготовить Китай к войне
Почему Си Цзиньпин требует приготовить Китай к войне
Женское Все >
Старинный рецепт кваса без дрожжей
Старинный рецепт кваса без дрожжей
Посадка тюльпанов осенью в грунт
Посадка тюльпанов осенью в грунт
Сроки посадки смородины осенью и все нюансы ее проведения
Сроки посадки смородины осенью и все нюансы ее проведения
Подготовка клематисов к зиме!
Подготовка клематисов к зиме!
Особенности хранения лука и чеснока
Особенности хранения лука и чеснока
Как уменьшить уровень холестерина в крови?
Как уменьшить уровень холестерина в крови?
Витилиго: причины возникновения, способы лечения
Витилиго: причины возникновения, способы лечения
Мужской гороскоп на ноябрь для всех знаков Зодиака
Мужской гороскоп на ноябрь для всех знаков Зодиака
Неравные браки звезд
Неравные браки звезд
Что нужно сделать в ноябре
Что нужно сделать в ноябре
Женский гороскоп на ноябрь для всех знаков Зодиака.
Женский гороскоп на ноябрь для всех знаков Зодиака.
Есть ли вред от шампуня?
Есть ли вред от шампуня?
Пять невероятно полезных продуктов для почек
Пять невероятно полезных продуктов для почек
Мясо и чипсы доводят женщин до депрессии
Мясо и чипсы доводят женщин до депрессии
Мужское Все >
Сохранение мотыля в домашних условиях
Сохранение мотыля в домашних условиях
Зимний лов судака
Зимний лов судака
Современный интерьер для молодого человека
Современный интерьер для молодого человека
Пять хороших советов по оформлению спальни
Пять хороших советов по оформлению спальни
Как правильно выбрать межкомнатные двери
Как правильно выбрать межкомнатные двери
Как построить дом самому и без ошибок
Как построить дом самому и без ошибок
Идеальная комната для подростка
Идеальная комната для подростка
Йога для тех, кто много сидит
Йога для тех, кто много сидит
Красивая попа всегда в моде!
Красивая попа всегда в моде!
"Автокефалия Украине": роль РПЦ в операции Ватикана
Точка зрения
"Автокефалия Украине": роль РПЦ в операции Ватикана
Россия вводит санкции против Украины: в чем цель?
Точка зрения
Россия вводит санкции против Украины: в чем цель?
Советник Эрдогана: Как из Турции хотели сделать Сирию
Точка зрения
Советник Эрдогана: Как из Турции хотели сделать Сирию
Телемедицина, или Как лечиться по интернету
Точка зрения
Телемедицина, или Как лечиться по интернету
100 лет Комсомолу: Рожденные революцией
Диалоги
100 лет Комсомолу: Рожденные революцией
Интересы
Сегодня День Казанской иконы Божией Матери
Сегодня День Казанской иконы Божией Матери
Семь эфесских отроков: воскресшие через века
Семь эфесских отроков: воскресшие через века
Все о ежах: семь фактов об этих очаровательных животных. Часть 2
Все о ежах: семь фактов об этих очаровательных животных. Часть 2
Одежда для собак: история возникновения собачьей моды
Одежда для собак: история возникновения собачьей моды
Как воспитать хорька в домашних условиях?
Как воспитать хорька в домашних условиях?
Все о ежах: семь фактов об этих очаровательных животных. Часть 1
Все о ежах: семь фактов об этих очаровательных животных. Часть 1
Образ кошки в русском фольклоре
Образ кошки в русском фольклоре
Боремся с пластиком или дай природе шанс!
Боремся с пластиком или дай природе шанс!
Что может спасти Землю от глобального потепления?
Что может спасти Землю от глобального потепления?
Заклинание против троллей
Заклинание против троллей
sXe: стрэйт эйдж – оставайся панком, оставаясь чистым
sXe: стрэйт эйдж – оставайся панком, оставаясь чистым
Зоопарк Кхао Кхео приглашает гостей на ночное сафари
Зоопарк Кхао Кхео приглашает гостей на ночное сафари
Брокколи и чеснок в борьбе против рака, а кофе и крепкий чай защищают печень
Брокколи и чеснок в борьбе против рака, а кофе и крепкий чай защищают печень
Оказывается, рыбы едят птиц
Оказывается, рыбы едят птиц
Достойный ответ англичанина “балтийскому чаю”
Достойный ответ англичанина “балтийскому чаю”
Ближний Восток
Советник Эрдогана: "Из нас хотели сделать вторую Сирию"

Cоветник президента Турции по внешней политике Исмаил Сафи рассказал "Правде.Ру" о том, как и почему Европа и США не поддержали Турцию, о самом большом достижении четырехстороннего саммита в Стамбуле и о том, что может ускорить окончание войны в Сирии.

Советник Эрдогана: "Из нас хотели сделать вторую Сирию"
Санкции Украине - это сигнал Вашингтону
Новости Украины
Санкции Украине - это сигнал Вашингтону
Куба купит у России оружие. Задумается ли Трамп?
Карибские страны
Куба купит у России оружие. Задумается ли Трамп?
Дания или США переключают внимание с саудитов-убийц на Иран?
Новости Европы
Дания или США переключают внимание с саудитов-убийц на Иран?
Теракт в Тунисе – эхо "жасминовой революции"
Новости Африки
Теракт в Тунисе – эхо "жасминовой революции"
Порошенко пригрозил России из-за спины НАТО
Новости Украины
Порошенко пригрозил России из-за спины НАТО
Почему Лукашенко не любят ни в России, ни на Украине
Новости Белоруссии
Почему Лукашенко не любят ни в России, ни на Украине
Der Tagesspiegel: в Сирии "решает один Путин"
Ближний Восток
Der Tagesspiegel: в Сирии "решает один Путин"
Американской журналистке отказали в свободе слова
США и Канада. Новости и аналитика
Американской журналистке отказали в свободе слова
The New York Times: Скрипаля убивали, чтобы потом убить Трампа
США и Канада. Новости и аналитика
The New York Times: Скрипаля убивали, чтобы потом убить Трампа
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ