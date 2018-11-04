На Украине скончалась облитая кислотой чиновница

В правоохранительных органах Украины рассказали о том, что в больнице скончалась чиновница Херсонского горсовета Екатерина Гандзюк. Летом текущего года, напомним, ее облили концентрированный серной кислотой.

Сначала о смерти украинской чиновницы сообщили ее родственники и близкие на своих страницах в социальных сетях. Уже позже украинские правоохранительные органы подтвердили эту информацию.

По факту нападения на Екатерину Гандзюк украинские полицейские завели уголовное дело. На сегодняшний день известно о шестерых задержанных подозреваемых. Суд арестовал лишь четверых из них. Дело полиция идентифицировала как покушение на убийство с особой жестокостью.

В тот злополучный день Гандзюк получила сильнейшие ожоги. После случившегося медики прооперировали женщину.

Сейчас, сообщает полиция Украины, в больнице, где лежала Екатерина Гандзюк, проводятся следственные действия. Согласно предварительной информации, причиной смерти украинской чиновницы является отрыв тромба.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что украинский депутат Юрий Чижмарь обвинил немецкого канцлера Ангелу Меркель в потере Украиной Крымского полуострова и Донбасса. Парламентарий заметил, что у него к Меркель накопилось большое количество вопросов.

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