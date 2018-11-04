Порошенко сделал предложение Турции по поводу Донбасса

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану о том, что турецким военным необходимо принять участие в миротворческой миссии Организации Объединенных Наций в Донбассе.

Украинский президент отметил, что будет рад, если это случится. Украина, заявил Петр Порошенко, Турции доверяет, и "будет счастлива", если Анкара примет участие в миротворческой миссии на Донбассе и восстановлении территориальной целостности Украины.

Отметим, что украинско-турецкие отношения переживают, скорее всего, самые лучшие времена. Так, сразу после государственного переворота на Украине в 2014 году Реджеп Эрдоган встретился с Петром Порошенко и заявил, что Анкара готова оказать посильную помощь стране в восстановлении ее территориальной целостности. Также стороны договорились о кредите, что Турция выдаст Украине. Речь идет о 50 миллионах долларах, а также о 10 миллионах безвозмездной гуманитарной помощи.

Турция неоднократно заявляла, что поддержит Украину в том случае, если та решит позвать миротворческую силу ООН на Донбасс.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в украинском парламенте уверены — Киев потерял Крымский полуостров и Донбасс из-за Германии и лично немецкого канцлера Ангелы Меркель.

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