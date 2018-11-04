Украина впервые в новейшей истории применила свои ЗРК

Украина впервые за последние 19 лет привела в действие свои зенитно-ракетные комплексы С-300В1. Стрельба из данных ЗРК проходила в рамках масштабных военных учений в Херсонской области.

Об этом на своей странице в Facebook написал начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко. По его словам, испытания прошли просто прекрасно — зенитно-ракетные комплексы уничтожили все поставленные перед ними цели. Также Виктор Муженко считает, что несмотря на успехи, Украине есть куда двигаться — совершенствовать свой оборонно-промышленный комплекс и продолжать дальнейшее производство вооружения.

Отметим, что Российская Федерация, разумеется, в курсе проходящих на территории Херсонской области масштабных военных учений. Более того, Москва заявила, что Киеву стоит отказаться от этой практики — ведь Вооруженные силы Украины используют старую военную технику, которую уже пора списать из-за непригодности. Это опасно, резюмировали в правительстве РФ.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что журналисты из "The National Interest" по достоинству оценили российские комплексы противовоздушной обороны. Так, авторы материала заявили, что, усовершенствовав наследие Советского Союза, Российская Федерация получила системы ПВО, с которыми США, например, еще никогда не сталкивались.

Фото: министерство обороны Украины

Читайте также:

Бойцы ВСУ отказались славить Украину