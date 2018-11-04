На Украине заявили, что потеряли Донбасс и Крым из-за Меркель

Депутат Верховной рады Юрий Чижмарь прокомментировал потерю Украиной Крымского полуострова и Донбасса. По мнению Чижмаря, виновата в этом канцлер Германии Ангела Меркель.

В далеком 2008 году, заявил Юрий Чижмарь в эфире одного из украинских телеканалов, Ангела Меркель выступила жестко против предоставления Украине плана действий по вступлению в Североатлантический альянс. По мнению украинского парламентария, немецкий канцлер поступила так "в угоду России".

Юрий Чижмарь, судя по всему, считает, что, если бы Меркель тогда не выступила против, Украина вошла бы в состав НАТО. И, уверяет Чижмарь, тогда бы Киев не потерял ни Донбасса, ни Крыма.

Напомним, что Крымский полуостров вошел в состав Российской Федерации в 2014 году по результатам референдума среди его жителей. В том же году украинские власти начали масштабную военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, что не захотели входить в состав современной Украины.

Последнее время на Украине немецкий канцлер подвергается нешуточной критике. Так, ранее "Правда.Ру" писала о том, что украинский журналист объявил Ангелу Меркель в самом настоящем предательстве Украины. А все из-за того, что она пожала руку и улыбнулась действующему президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

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