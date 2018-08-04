Украина объявила о новой волне российской агрессии

Украинский военный эксперт и блогер Алексей Арестович поделился мнением, что в ближайшее время давление России на его страну лишь увеличится. Связывает это Арестович с грядущими президентскими и парламентскими выборами на Украине. По мнению эксперта, Москва использует их в своих интересах.

фото: официальный сайт президента Украины

Таким образом, считает Арестович, Россия попытается получить еще больше власти над Украиной, чем у нее есть на сегодняшний день. Блогер указал на то, что в последнее время президент Украины Петр Порошенко подвергается большому количеству критики как со стороны других государств, так и от собственного народа. Арестович высказался в поддержку действующего украинского главы, заявив, что Порошенко — на данный момент единственный способ страны "не стать Россией".

По мнению украинского военного эксперта, с приходом к власти другого человека незамедлительно начнется процесс сближения Украины с Российской Федерацией. Именно поэтому, считает он, Москва и будет столь заинтересована парламентскими и президентскими выборами на Украине.

Алексей Арестович призвал соотечественников всеми силами постараться оставить в кресле президента нынешнего главу государства. Только так, по словам Арестовича, Украине удастся добиться богатства, суверенитета и процветания, а также сохранить свой проевропейский курс развития.

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