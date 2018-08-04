И снова: экс-министр обороны Украины рассказал об ужасах ее армии

Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко поделился мнением по поводу нынешнего состояния украинской армии. По его словам, Вооруженные силы Украины на сегодняшний день имеют огромное количество нерешенных проблем. По мнению экс-министра, таких проблем страна не испытывала еще никогда.

Фото: министерство обороны Украины

Анатолий Гриценко сетует на то, что украинским офицерам приходится за свои деньги покупать различные комплектующие для автомобилей. По его словам, автомобильный парк есть, но большинство машин в нем — со старыми либо неработающими запчастями. Также, рассказывает бывший министр обороны Украины, офицеры сами покупают и различный инвентарь, например, лопаты.

Гриценко указывает на то, что денежное обеспечение имеется, но финансами или неумело распоряжаются, или их катастрофически не хватает.

Экс-министр обороны пожаловался и на то, что командующий состав украинской армии в большинстве своем не отличается профессионализмом и компетентностью. Он указал на то, что совсем недавно солдаты целого подразделения Вооруженных сил Украины написали рапорты об увольнении. Причина — в неквалифицированном командующем составе. По словам солдат, им просто-напросто некому было подчиняться.

Также Анатолий Гриценко заявил и о повальной коррупции в украинской армии.

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