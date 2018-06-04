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Источник Правда.Ру

Россия сомневается: русофоб Стаховский или пиарится?

Мир » Бывший СССР » Украина

Надо меньше слушать Сергея Стаховского, он пиарится на политике, а журналистам этого только и надо, прокомментировали "Правде.Ру" русофобские заявления украинского теннисиста Елена Веснина и Светлана Журова.

Русофоб Стаховский или пиарится на ситуации с Украиной?. 387658.jpeg

Напомним, теннисист из Украины Сергей Стаховский рассказал журналистам в интервью 112.ua, что у него есть "предубеждение к русскоязычным": "Когда я слышу русскую речь, то меня сначала так сразу… Без разницы, с каким акцентом говорит человек. Просто так бы сразу задушил". Позже он заявил, что шутит, но когда журналист напомнил спортсмену, что он и сам говорил на русском языке в тот момент, сразу же перешел на украинский. Также Стаховский добавил, что спорт неотделим от политики, сопроводив свое высказывание нецензурной бранью.

"Надо поменьше слушать такого теннисиста, как Сергей Стаховский, который на самом деле больше сотрясает воздух", — сказала "Правде.Ру" олимпийская чемпионка, российская теннисистка Елена Веснина. "Он любит пиариться за счет ситуации с Украиной, а на самом деле сам прекрасно говорит по-русски. И очень долгое время работал с русским тренером Борисом Львовичем Собкиным и с Мишей Южным общался, и жена у него русская, и живет он в Лондоне, и поэтому пускай поменьше рассказывает нам про свою русофобию", — заметила теннисистка в интервью "Правде.Ру".

По ее мнению, "спорт не связан с политикой, спортсмены не лезут в эту тему и стараются ее не нагнетать". "Мы делаем свою работу, играем за свои страны, выигрываем титулы, а такие люди, как Стаховский, все обостряют на ровном месте. А мы абсолютно прекрасно общаемся со всеми украинскими теннисистами", — заметила Елена Веснина в интервью "Правде.Ру".

Со своей стороны, олимпийская чемпионка, депутат Государственной Думы РФ, первый заместитель председателя международного комитета Госдумы РФ Светлана Журова уточнила для "Правды.Ру", что Стаховский мог провоцировать журналиста. У нас же есть спортсмены, которые могут так жутко пошутить. С Женей Плющенко был случай, когда он пошутил, а журналисты восприняли за честную монету.

"Такое ощущение, что еще и журналисты разыгрывают эту карту, потому что они видят, что это читаемые новости, что любая зацепка за спортивную политизированную вещь тут же вызывает интерес у читателей и они зарабатывают свои рейтинги. Поэтому я не буду оголтело обвинять спортсмена, что он такой русофоб стопроцентный, может быть, действительно, у него настроение такое было, и он решил над журналистом так пошутить", — сказала "Правде.Ру" Светлана Журова.

Как сообщала "Правда.Ру", русофобия — дело обычное в Европе и на постсоветском пространстве, но граждане России не собираются отдавать Родину на растерзание во имя европейских ценностей, а с соседями-русофобами и делать ничего не надо: рано или поздно им перестанут давать деньги за балаганную политику, а нынешняя истерика — не более чем лай моськи в сторону слона.

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"Украину захлестнула ненависть"
Темы спорт теннис Украина русофобия спортсмены Елена Веснина Светлана Журова Сергей Стаховский
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