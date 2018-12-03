Украина против: книга рекордов Гиннеса назвала Севастополь российским

Украина заявила о несогласии с записью в Книге рекордов Гиннесса, где Севастополь обозначен территорией России.

По словам пресс-секретаря министерства иностранных дел Украины Екатерины Зеленко, запись в Книге рекордов Гиннесса, где Севастополь относится к Российской Федерации, некорректна.

"Работаем над исправлением неправильного обозначения временно оккупированного города Севастополь в Книге рекордов Гиннесса. Крым — это Украина. Рекорды должны быть честными", — записала дипломат на своей странице в Twitter.

В электронной версии книги указано, что гражданин Белоруссии Александр Бендиков 26 мая установил рекорд по балансировке предметов. При этом местом, где было зафиксирован уникальный результат, называется "Российская Федерация (Севастополь)". Эта запись привлекла внимание украинских СМИ в понедельник.

Напомним, что после референдума, проведенного властями Крыма и Севастополя 16 марта 2014, более 95 % жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. Украина и большинство стран мира не признали этого факта. Украина назвала Россию агрессором, незаконно захватившим часть Украины.

Ранее Правда. Ру писала о том, что Украина сожалеет о потере такого региона, как Крым.

Фото: nahnews.org

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