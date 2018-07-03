Украинский чиновник назвал "дебильноватыми" переселенцев из Донбасса

Чиновник Херсонской области в соцсетях позволил себе грубо отозваться о русскоговорящих переселенцах Донбасса.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Речь идет о комментарии начальника отдела ведения Государственного реестра избирателей Голопристанской районной государственной администрации Юрия Ярового.

Он прокомментировал украиноязычный пост переселенки из Донбасса Елены Татьянченко, которая высказала свое негодование в адрес переселенцев с востока страны и Крыма, которые говорят на русском языке.

Глава отдела ведения Государственного реестра избирателей Голопристанской районной государственной администрации Юрий Яровой был первым, кто прокомментировал этот пост. Причем в своем комментарии он назвал русскоязычных переселенцев "дебильноватыми".

При этом на вопрос пользователя Андрея Шокотко о том, действительно ли Юрий Яровой, находясь на госслужбе, позволяет себе публично называть русскоязычных граждан "дебильноватыми", чиновник назвал его точно таким же.

"Правда.рУ" ранее сообщала, что положение беженцев отличается в зависимости от направления. А бегут, главным образом, в двух направлениях - в РФ и на запад Украины. В чем же разница положения беженцев на этих двух территориях.

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