Украинский чиновник назвал "дебильноватыми" переселенцев из Донбасса

Чиновник Херсонской области в соцсетях позволил себе грубо отозваться о русскоговорящих переселенцах Донбасса.
Речь идет о комментарии начальника отдела ведения Государственного реестра избирателей Голопристанской районной государственной администрации Юрия Ярового.
Он прокомментировал украиноязычный пост переселенки из Донбасса Елены Татьянченко, которая высказала свое негодование в адрес переселенцев с востока страны и Крыма, которые говорят на русском языке.
Глава отдела ведения Государственного реестра избирателей Голопристанской районной государственной администрации Юрий Яровой был первым, кто прокомментировал этот пост. Причем в своем комментарии он назвал русскоязычных переселенцев "дебильноватыми".
При этом на вопрос пользователя Андрея Шокотко о том, действительно ли Юрий Яровой, находясь на госслужбе, позволяет себе публично называть русскоязычных граждан "дебильноватыми", чиновник назвал его точно таким же.
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