На Украине придумали, как справиться с российским флотом

В условиях полного развала наследства от Советского Союза и полнейшей финансовой беспомощности Украина никак не может стать лидером в сфере вооружения. Все, что остается Киеву — надеяться на так называемые "методы и способы сдерживания" противника.
Об этом заявил Сергей Згурец, основатель одного из украинских интернет-порталов. По его словам, Украине нет смысла проектировать и возводить большие корабли, ведь на это уходят огромные бюджетные средства, коих в стране и так сложно сыскать. Згурец поделился своим мнением относительно вопроса о том, как же в таких условиях Украине обеспечить безопасность своих морских границ.
Сергей Згурец заявляет, что, учитывая высокий уровень маневренности легких катеров, их следует оснастить достойной военной мощью. Тогда, по словам обозревателя, Украина получит скоростные, маневренные, а, главное, неуязвимые для российского Военно-морского флота машины.
Сергей Згурец говорит о так называемой концепции "москитного флота". Речь идет об использовании малых катеров, используемых вместо больших кораблей. По мнению Згурца, для Украины это единственный доступный способ навязать борьбу флоту потенциального противника.
Отметим лишь, что применение концепции "москитного флота" было популярно в начале 20 века. Тогда многие эксперты считали эту тактику выигрышной, но, впоследствии оказалось, что это далеко не так.
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