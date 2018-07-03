Почему Украина не сможет арестовать акции "Северного потока - 1"

Украина не сможет арестовать акции "Северного потока — 1", поскольку на американский СПГ надежды нет, а зимы в Европе холодные, считает эксперт Геннадий Шмаль, побеседовавший с корреспондентом "Правды.Ру".

Украина в рамках взыскания с России долга по решению Стокгольмского арбитража собирается инициировать арест 35 процентов акций газопровода "Северного потока — 1", заявила изданию "Обозреватель" член коллегии Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Мария Яковлева.

"Считаю, что мы можем арестовать акции "Северного потока — 1", примерно 35 процентов. Российская Федерация в лице "Газпрома" имеет 51 процент. От них 35 процентов мы можем арестовывать и возмещать в пользу Украины", — сказала Яковлева. По ее мнению, есть и другие исковые заявления Украины на сумму восемь-десять миллиардов долларов. "Как только будут арестованы акции "Северного потока — 1" и начата процедура возмещения, если Европа объединится и выскажет единую позицию, я думаю, РФ нечего будет делать", — отметила она.

Заявления украинского чиновника выглядят странными, если учесть, что "Газпром" 13 июня добился в апелляционном суде шведского округа Свеа приостановки исполнения решения Стокгольмского арбитража о возмещении Украине средств в размере 2,6 миллиарда долларов. "Нафтогаз" попытался отменить этот вердикт, но суд посчитал его аргументы неубедительными.

Как сказал "Правде.Ру" президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль, украинцы не смогут арестовать акции "Северного потока — 1", потому что это международный проект.

"Никто не запрещает им тренироваться, но вероятность того, что кто-то их поддержит, очень невелика. Тем более, что европейские партнеры по газовым делам пережили две достаточно жесткие зимы только благодаря российскому газу", — рассказал "Правде.Ру" Геннадий Шмаль. Россия еще раз подтвердила, что она всегда была, есть и будет надежным партнером в вопросах поставки газа, сказал эксперт "Правды.Ру".

По его словам, "наши новые газопроводы: "Северный поток — 1", "Северный поток — 2" и "Турецкий поток", — предназначены только для одного. Для того, чтобы обеспечить устойчивое газоснабжение Западной Европы, которой прекрасно известно, что американский СПГ, о котором так много говорят, во-первых, значительно дороже нашего трубного газа, а во-вторых, эти танкеры, вообще, если что случится, могут и не прийти", — отметил Геннадий Шмаль в интервью "Правде.Ру".

"Эти заявления — это больше политические маневры: устроить скандал для того, чтобы о них не забыли", — заключил эксперт беседу с корреспондентом "Правды.Ру".

Напомним, "Северный поток" — магистральный газопровод между Россией и Германией, проходящий по дну Балтийского моря. Владелец и оператор — компания Nord Stream AG. В проекте участвуют Россия, Германия, Нидерланды и Франция.

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