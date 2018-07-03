На Украине нашли еще одну причину потери Крыма

По-видимому, украинское правительство нескоро смирится с потерей Крыма. Оно и неудивительно — Украина, как и большинство европейских стран, до сих пор считает полуостров аннексированной территорией, а Россию — страной-оккупантом.

Фото: Fotodom.ru

Последние несколько лет на Украине много спорят и рассуждают на тему того, как же так получилось, что государство потеряло полуостров. Отметим, что о том самом референдуме, на котором крымчане сами изъявили о желании присоединиться к Российской Федерации, отчего-то умалчивается.

Так, ранее экс-депутат Верховной рады Андрей Артеменко выразил мнение, что Украина сама виновата в том, что лишилась Крымского полуострова. По словам Артеменко, украинский истеблишмент занимался всем, чем угодно, только не поддержанием целостности и суверенитета своего государства.

В похожей манере на днях высказался и лидер украинской партии "Основа" Андрей Николаенко. По его словам, при должном внимании к декларации о независимости 1990 года, Киев не только не потерял бы Крымский полуостров, но и не имел бы сейчас развязанную на Донбассе войну.

Вчера же пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Крым — российская территория, и обсуждать здесь нечего. Тем самым Песков резюмировал, что эта тема на приближающейся встрече президентов США и РФ подниматься не будет.

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