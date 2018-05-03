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Источник Правда.Ру

Назло москалям: на Украине переименуют два региона

Мир » Бывший СССР » Украина

Глава украинского Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович заявил о  необходимости переименования двух областей страны.

Назло москалям: на Украине переименуют два региона. 386567.jpeg
Фото: официальный сайт Днепропетровской областной администрации

Вятрович в интервью "Обозревателю"пояснил, что правительство уже  "декоммунизировало" около тысячи топонимов. Согласно планам,  в ближайшем будущем будут изменены названия еще девяти населенных пунктов.

Он также добавил, что Киев должен внести соответствующие изменения в Конституцию, добавил Вятрович. Напомним, 27 апреля стало известно о том, что в Верховную раду внесли законопроект, которым предлагают переименовать Днепропетровскую область в Сечеславскую. 

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что инициатор запрета 8 марта на Украине Владимир Вятрович в Международный женский день объявил выходной в своем Институте национальной памяти. На эту тему в Facebook пошутил журналист Дмитрий Скворцов:

"В антикоммунистическом институте сегодня - в коммунистический праздник - отчего-то выходной", - отметил он.

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