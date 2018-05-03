Глава украинского Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович заявил о необходимости переименования двух областей страны.
Вятрович в интервью "Обозревателю"пояснил, что правительство уже "декоммунизировало" около тысячи топонимов. Согласно планам, в ближайшем будущем будут изменены названия еще девяти населенных пунктов.
Он также добавил, что Киев должен внести соответствующие изменения в Конституцию, добавил Вятрович. Напомним, 27 апреля стало известно о том, что в Верховную раду внесли законопроект, которым предлагают переименовать Днепропетровскую область в Сечеславскую.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что инициатор запрета 8 марта на Украине Владимир Вятрович в Международный женский день объявил выходной в своем Институте национальной памяти. На эту тему в Facebook пошутил журналист Дмитрий Скворцов:
"В антикоммунистическом институте сегодня - в коммунистический праздник - отчего-то выходной", - отметил он.
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