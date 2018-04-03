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Источник Правда.Ру

Зачем делать украинцами экипаж "Норда"

Мир » Бывший СССР » Украина

Силовой вариант освобождения моряков российского рыболовецкого судна "Норд" возможен после исчерпания мирных вариантов решения проблемы.

Стало ясно, зачем делать украинцами экипаж

25 марта в Азовском море было захвачено российское судно "Норд" с экипажем из десяти человек. Пограничники Украины остановили его в 15 милях от Обиточной косы. На судне находилось десять членов экипажа, которые якобы нарушили порядок въезда в Крым (который Киев считает оккупированным) и выезда из Украины. Судно с командой россиян отконвоировали в порт Бердянска. Капитану предъявили обвинение в "нарушении порядка въезда" в Крым. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ФСБ России возбудила уголовное дело по статье "угон судна". На борт до сих пор не допущен российский консул по причине того, что там якобы нет граждан России. "Со слов адвокатов, очень недружелюбные и провокационные действия украинской пограничной службы. Ощущение, что ребят вынуждают признать себя гражданами Украины. Погранслужбе все равно, как они питаются, каково состояние корабля", — пояснила представитель владельца.

Во вторник, 3 апреля, в руководстве Черноморского флота заявили, что готовы обеспечить безопасность судоходства в северовосточной части Черного моря и акватории Азовского моря. Источник в силовых структурах республики пояснил, что "агрессивные действия украинских морских пограничников в международных водах представляют не только опасность захвата российских судов, но и формирования настоящего государственного пиратства".

Как сказал "Правде.Ру" президент Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин, согласно межгосударственной практике, если судно задержано в международной экономической зоне, оно должно быть отконвоировано в ближайший порт. Там в достаточно короткие сроки происходит судебное рассмотрение и выносится решение о том, было ли нарушение границ, или не было. В любом случае, экипаж освобождается, подчеркнул юрист в интервью "Правде.Ру".

Если капитан или владелец будут не согласны с решением суда и наложением штрафа, они обращаются в международный морской трибунал в Гамбурге.

В данном случае экипаж обвиняют в нарушении порядка въезда "на временно оккупированную территорию Украины" и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства. С точки зрения украинского законодательства, территория Крыма признана оккупированной. Но это их внутреннее законодательство, это их внутренние проблемы. Граждан другой страны, у которой отсутствуют подобные статьи в уголовном кодексе, они не могут привлечь к ответственности. По международным законам, это чисто террористический акт, что чревато военным конфликтом, считает эксперт "Правды.Ру".

Ни одно решение Украины по данному делу РФ не признает и будет добиваться освобождения заложников, вплоть до обращения в международный суд, сказал Анатолий Капустин. "Россия за своих граждан постоит. Я бы это дело не в трибунале по морскому праву рассматривал, а в Совете Безопасности ООН, — завершил интервью "Правде.Ру" эксперт.

По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, "у Украины было сознательное желание Россию спровоцировать". "Если бы не заказ от коллективного Запада, ничего бы этого не было", — заметил политолог для "Правды.Ру". Россия, по мнению Владимира Брутера, будет продолжать "тяжелый диалог, в расчете на то, что удастся найти формулу, при которой Украина согласится всех этих людей освободить, вместе с судном". Но резких односторонних действий Россия попробует не применять, потому что именно их от нее ждут, чтобы обвинить в начале войны с Украиной.

Россия потребовала от Украины немедленно вернуть экипаж рыболовного судна "Норд", а само судно — законному владельцу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, что в 1941 году СССР опасался провокаций на границе и Сталин не придавал значения сообщениям о начале войны, которая если бы он нанес упреждающий удар, может быть, и не состоялась бы.


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Темы моряки украина пограничники Азовское море захват заложников
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