Украинцы "дождались": Порошенко подал документы в ЦИК, и заявил о выдвижении на второй срок

3 февраля действующий президент Украины Петр Порошенко посетил Центральную избирательную комиссию Украины вместе со своей женой, чтобы передать документы для регистрации в качестве кандидата на президентских выборах 31 марта.
Напомним, Петр Порошенко заявил о выдвижении на второй президентский срок 29 января. Он сообщил, что собирается баллотироваться в президенты как самовыдвиженец. Порошенко пояснил свое решение тем, что чувствует личную ответственность за будущее Украины. Он хочет "сохранить текущий курс Украины на евроинтеграцию, и вступление в НАТО", а также сделать Украину "страной счастливых людей".
В украинском ЦИК сообщили, что на данный момент приняли документы на участие в президентских выборах от 74 человек. К избирательной кампании были допущены только 28 кандидатов.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что шоумен Владимир Зеленский передал документы в ЦИК, и сразу же возглавил избирательный рейтинг. За него готовы проголосовать более 19% избирателей. На втором месте находится Юлия Тимошенко, которой симпатизирует около 18% избирателей.
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