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Источник Правда.Ру

Зеленский проведет переговоры с Путиным в случае победы на выборах

Мир » Бывший СССР » Украина

23 января в украинском представительстве Евросоюза прошла встреча кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с западными послами. По словам источников близких к мероприятию, Зеленский "обескуражил" западных дипломатов, а также много волновался и не дал конкретных ответов на заданные вопросы.

Зеленский проведет переговоры с Путиным в случае победы на выборах. 398271.jpeg

Самой обсуждаемой темой переговоров стала ситуация на Донбассе. Посол Франции Изабель Дюмон поинтересовалась, как Зеленский будет решать военный конфликт на Востоке Украины. Ответ кандидата в президенты удивил послов, так как Зеленский сказал, что собирается провести переговоры с Владимиром Путиным. В ответ Дюмон поинтересовалась, не боится ли Зеленский реакции радикалов на эту встречу.

Напомним, "Правда.Ру" сообщала о присвоении Владимиру Зеленского статуса "кандидата в президенты Украины". Сразу после одобрения кандидатуры Зеленского ЦИКом, шоумен занял лидирующую позицию в избирательной кампании.

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Темы Россия выборы Европа Украина Владимир Путин Владимир Зеленский
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