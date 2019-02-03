Зеленский проведет переговоры с Путиным в случае победы на выборах

23 января в украинском представительстве Евросоюза прошла встреча кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с западными послами. По словам источников близких к мероприятию, Зеленский "обескуражил" западных дипломатов, а также много волновался и не дал конкретных ответов на заданные вопросы.
Самой обсуждаемой темой переговоров стала ситуация на Донбассе. Посол Франции Изабель Дюмон поинтересовалась, как Зеленский будет решать военный конфликт на Востоке Украины. Ответ кандидата в президенты удивил послов, так как Зеленский сказал, что собирается провести переговоры с Владимиром Путиным. В ответ Дюмон поинтересовалась, не боится ли Зеленский реакции радикалов на эту встречу.
Напомним, "Правда.Ру" сообщала о присвоении Владимиру Зеленского статуса "кандидата в президенты Украины". Сразу после одобрения кандидатуры Зеленского ЦИКом, шоумен занял лидирующую позицию в избирательной кампании.
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