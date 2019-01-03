Украина готовит новую провокацию в Керченском проливе

3 января глава Минобороны Украины Юрий Бирюков сообщил журналистам, что уже в скором времени военные корабли украинского флота предпримут попытку пройти Керченский пролив. Бирюков подчеркнул, что на кораблях будут находится международные наблюдатели, которые должны зафиксировать законность происходящего.
Глава Минобороны Украины сообщил, что по всем международным договоренностям, Украина имеет право беспрепятственно преодолевать Керченский пролив. Поэтому украинские корабли будут продолжать попытки.
На заявление Юрия Бюрюкова незамедлительно отреагировали в Государственной думе РФ. Российские депутаты считают, что в случае повторения ситуации, которая произошла 25 ноября в Керченском проливе, украинские моряке уже в очередной раз будут задержаны. В Госдуме считают, что Украине необходимо придерживаться правил судоходства, и тогда их корабли смогут беспрепятственно преодолевать пролив.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о новом алгоритме ответа на внешние угрозы, которые разработал Черноморский флот после инцидента в Керченском проливе.
Фото: mil.ru
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