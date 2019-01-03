Выборы на Украине: бывший глава СБУ Наливайченко баллотируется в президенты

3 января прошел съезд партии "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость", на котором члены партии постановили выдвинуть бывшего главу Службы безопасности Украины кандидатом на пост президента страны. Сам Наливайченко отметил, что в случае избрания, снимет неприкосновенность с главы государства и народных депутатов.

"Если народ Украины поверит в меня и отдаст большинство голосов в мою пользу, то я незамедлительно подготовлю законопроект о лишении всех привилегий и неприкосновенности президента, народных депутатов, а также судей", - заявил Наливайченко на съезде.

Более того, экс-глава СБУ подчеркнул, что считает своим долгом искоренить коррупцию на Украине. Для этого он хочет повысить прозрачность системы госуправления, а также наделить местные самоуправления большими полномочиями.

Наливайченко не обошел стороной и вопрос относительно непризнанных республик. По его словам, у него есть реальный стратегический план, который позволит достигнуть мира на востоке Украины, а также вернуть Крымский полуостров в состав Украины.

Ранее "Правда.Ру" писала о первом кандидате на пост президента Украины - экс-министре экологии.

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