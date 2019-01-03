Выборы на Украине: бывший глава СБУ Наливайченко баллотируется в президенты

3 января прошел съезд партии "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость", на котором члены партии постановили выдвинуть бывшего главу Службы безопасности Украины кандидатом на пост президента страны. Сам Наливайченко отметил, что в случае избрания, снимет неприкосновенность с главы государства и народных депутатов.
"Если народ Украины поверит в меня и отдаст большинство голосов в мою пользу, то я незамедлительно подготовлю законопроект о лишении всех привилегий и неприкосновенности президента, народных депутатов, а также судей", - заявил Наливайченко на съезде.
Более того, экс-глава СБУ подчеркнул, что считает своим долгом искоренить коррупцию на Украине. Для этого он хочет повысить прозрачность системы госуправления, а также наделить местные самоуправления большими полномочиями.
Наливайченко не обошел стороной и вопрос относительно непризнанных республик. По его словам, у него есть реальный стратегический план, который позволит достигнуть мира на востоке Украины, а также вернуть Крымский полуостров в состав Украины.
Ранее "Правда.Ру" писала о первом кандидате на пост президента Украины - экс-министре экологии.
Читайте также:
Первый пошел: в ЦИК Украины поступила первая заявка на регистрацию кандидата в президенты
На старт: президентская избирательная кампания на Украине началась
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Майк Помпео заявил, что задержанный в России по подозрению в шпионаже Пол Уилан должен быть возвращен в США.
Возможная передача Японии Курил будет происходить при полном согласии местных жителей, которых японцы обязуются не выгонять с островов - заявил Синдзо Абэ
Более 100 человек могут оказаться под завалами из-за обрушения подъезда многоэтажного дома в Магнитогорске. На место происшествия уже вылетел глава МЧС.
В Сирии происходят знаменательные события, которые реально переводят боевые действия в политический процесс урегулирования. Россия и Сирия выиграли на терпении.