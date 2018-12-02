СМИ: Украина хочет эскалации конфликта в Керченском проливе

Минула неделя с инцидента в Керченском проливе, и многое все еще остается неясным. Российская Федерация и Украина обвиняют в случившемся друг друга, но ясно одно: продолжения и усугубления конфликта жаждет именно Киев.
Об этом пишет хорватское издание Advance.
Так, пишут авторы материала, Украина лишь подливает масла в огонь, ухудшая и без того ужасные дипломатические отношения между двумя странами. Россия же, считают в Advance, ведет себя более сдержанно. Например, указывают хорватские журналисты, Россия пока так и не приняла никаких ответных мер в связи с нападениями украинских националистов на свои посольства в Киеве и во Львове.
Действующий президент Украины Петр Порошенко, пишут авторы материала, всерьез призывает армии Североатлантического альянса войти в Азовское море. Журналисты из Advance такой инициативе Порошенко удивлены — они считают, что это непременно приведет к открытому вооруженному столкновению Российской Федерации с НАТО. Но, сетуют авторы материала, Петра Порошенко это, по-видимому, ни капельки не волнует.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что украинский президент в интервью немецким средствам массовой информации заявил о том, будто армия Российской Федерации вот-вот займет Мариуполь и Бердянск.
Фото: Министерство обороны Украины
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