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СМИ: Украина хочет эскалации конфликта в Керченском проливе

Мир » Бывший СССР » Украина

 

СМИ: Украина хочет эскалации конфликта в Керченском проливе. 395461.jpeg

Минула неделя с инцидента в Керченском проливе, и многое все еще остается неясным. Российская Федерация и Украина обвиняют в случившемся друг друга, но ясно одно: продолжения и усугубления конфликта жаждет именно Киев.

Об этом пишет хорватское издание Advance.

Так, пишут авторы материала, Украина лишь подливает масла в огонь, ухудшая и без того ужасные дипломатические отношения между двумя странами. Россия же, считают в Advance, ведет себя более сдержанно. Например, указывают хорватские журналисты, Россия пока так и не приняла никаких ответных мер в связи с нападениями украинских националистов на свои посольства в Киеве и во Львове.

Действующий президент Украины Петр Порошенко, пишут авторы материала, всерьез призывает армии Североатлантического альянса войти в Азовское море. Журналисты из Advance такой инициативе Порошенко удивлены — они считают, что это непременно приведет к открытому вооруженному столкновению Российской Федерации с НАТО. Но, сетуют авторы материала, Петра Порошенко это, по-видимому, ни капельки не волнует.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что украинский президент в интервью немецким средствам массовой информации заявил о том, будто армия Российской Федерации вот-вот займет Мариуполь и Бердянск.

Фото: Министерство обороны Украины

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