Порошенко заявил, что Россия готовит захват Бердянска и Мариуполя

Отношения между Российской Федерацией и Украиной становятся все более и более напряженными. Уровень взаимного недовольства и напряжения между странами за последнюю неделю вырос многократно.

Действующий президент Украины Петр Порошенко же продолжает подливать масла в огонь. Сегодня в интервью немецким средствам массовой информации глава Незалежной заявил, что Российская Федерация якобы готовит захват Бердянска и Мариуполя.

Украинский президент считает, что Россия собирается создать сухопутный коридор из "оккупированного" Донбасса в "оккупированный" же Крымский полуостров, захватив тем самым Бердянск и Мариуполь. В качестве доказательств агрессии Российской Федерации Петр Порошенко привел инцидент в Керченском проливе. По мнению Порошенко, задержание Россией незаконно пересекших ее границу украинских моряков доказывает наличие у РФ столь амбициозных планов.

Напомним, что украинский президент активно просит помощи у Североатлантического альянса, Евросоюза и Соединенных Штатов Америки. Те, кстати, пока не торопятся увеличивать свое военное присутствие в регионе. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению американских средств массовой информации, Вашингтону пора, подобно Европе, отвернуться от Украины. Слишком часто, сетуют американские журналисты, Соединенные Штаты Америки позволяют впутывать себя в чужие конфликты.

Фото: Fotodom. ru/Коммерсантъ

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