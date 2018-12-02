Мнение: Европа устала от Украины, но поддерживает ее из-за давления США

Действующий президент Украины Петр Порошенко устроил провокацию в Керченском проливе, надеясь на "жесткий ответ" Европы Российской Федерации. Однако, ничего подобного официальный Киев так и не дождался.
Об этом, комментируя громкое заявления бывшего главы Министерства иностранных дел Германии, заявил политолог и кандидат исторических наук Антон Бредихин.
Эксперт напомнил, что официальный Киев чуть ли не каждый день просит Запад вмешаться в российско-украинский конфликт. Петр Порошенко, указывает Антон Бредихин, требует от западных государств считать Украину чуть ли не полноценным членом Евросоюза и Североатлантического альянса. Однако Европе, уверен эксперт, это совершенно не нужно. За годы, что прошли с государственного переворота на Украине в 2014 году, европейским государствам Незалежная просто-напросто надоела, уверен Антон Бредихин. Там уже поняли, что украинцы — это "тяжелое бремя".
Антон Бредихин считает, что Европа продолжает демонстративно выражать уважение и сочувствие Украине лишь из-за давления Соединенных Штатов Америки.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению Петра Порошенко, вдоль границ Украины сконцентрировано почти сто тысяч военнослужащих Российской Федерации.
Фото: flickr. com/ Mike Herbst
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